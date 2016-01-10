بیشترین سهم سوخت مرزی به شهرستان زهک اختصاص پیدا کرده است

جمشید رخشانی نسب در دیدار با سرپرست خبرگزاری مهر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه، سهم سیستان و بلوچستان از فروش سوخت مرزی ۱۰۰ میلیون لیتر است که بیش از ۲۱ میلیون لیتر به این شهرستان اخصاص یافته است.

وی افزود: اکنون کلیه زیر ساخت ها برای اجرای این طرح در شهرستان فراهم شده، خانوارهای در شعاع ۲۰ کیلومتر مرز شناسائی و با عضویت در تعاونی مرزنشینان سهمیه سوخت به آنان تخصیص داده شده است.

فرماندار زهک بیان کرد: اکنون نیز قیمت گذاری خرید و فروش هر لیتر سوخت از سوی دولت ابلاغ شده است و در آینده ای نزدیک پس از تایید نهائی قیمت، فروش سوخت از مبادی رسمی سیستان به کشور افغانستان آغاز می شود.

رخشانی اجرای این طرح را گام مهمی در رفع نیازهای مادی مردم و تامین استقلال مالی خانوارهای روستائی آسیب دیده از پدیده تلخ خشکسالی دانست و گفت: اجرای این طرح تحول اساسی در شتاب بخشیدن به واردات و صادرات در کشور به وجود می‌آورد و از سوی دیگر در حد قابل توجهی و قبولی از تبانی و رانت خواری سودجویان و متخلفان جلوگیری می‌کند.

وی افزود: فروش سوخت به ساکنان روستاها و شهرهای حاشیه مرز بر اساس مصوبه هیات وزیران برای تامین معیشت مرزنشینان انجام و در این مرحله به هر خانوار سهمیه ای مطابق قیمت داخلی اختصاص داده می شود تا به قیمت عرف بازار افغانستان و پاکستان توسط مرزنشین فروخته شود.

فرماندار زهک تاکید کرد: این امر در کنار تامین معشیت مرزنشین، گام بسزائی را در مقابله با قاچاق سوخت در این خطه خواهد داشت، چرا که در آمدها به صورت مستقیم به مردم مرزنشین تعلق می گیرد.

وی، مرز سیستان را مرزی مهم در جمهوری اسلامی دانست و گفت: افغانستان یکی از ۱۰ شریک تجاری برتر ایران است که باید به بهترین شکل از این ظرفیت و بهره بری بیشتر از مرز میلک در راستای توسعه اقتصادی و رفع نیازهای دو کشور استفاده کرد.

رخشانی یاد آور شد: مراوده تجاری دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری با کشور افغانستان خود گواهی بر این ظرفیت ویژه است که باید روز به روز تقویت شود، چرا که زیر ساخت ها به بهترین شکل در خاک جمهوری اسلامی فراهم شده است.

وی افزود: در شرایط تحریم نیز بهره جوئی و تعامل بیشتر با همسایگان امری ضروری است و باید در این یارگیری بگونه ای رفتار کرد که نگاه انسدادی از مرز را دور کنیم.

وی به سفر اخیر رئیس اجرائی دولت افغانستان به چابهار اشاره کرد و گفت: حسب یقین این سفر در توسعه مراودات مرزی ما بین جمهوری اسلامی ایران از طریق مرز سیستان و طرف افغان، اثرگذاری مطلوب را خواهد داشت.

بررسی مشکلات روستاها از نزدیک، سیاست مهم دولت است

فرماندار زهک بررسی نیازها و مشکلات روستاهای مناطق محروم از نزدیک، توسط مسئولان دستگاه‌ها و گفت و گوی چهره به چهره با روستاییان را از سیاست های مهم دولت محور برشمرد.

وی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای اجرایی شدن سیاست های دولت در راه رفع محرومیت از چهره تمام نقاط حاشیه‌ای، نهایت تلاش خود را به کار برند و در این زمینه نقش رسانه ها پر رنگ تر است.

رخشانی به اثرگذاری رسانه ها در استان اشاره کرد و گفت: رسانه همواره در کنار مردم وظیفه نظارتی خود را انجام داده و یاور مسئولان در شناسائی و رفع مشکلات مردم بوده است.

خبرگزاری مهر همواره یاور مسئولان نظام بوده است

سرپرست خبرگزاری مهر در سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار اظهار داشت: خبرگزاری مهر، همواره در راستای نیاز سنجی، در راستای رفع مشکلات و چالش ها یار و یاور مسئولان نظام بوده است.

میلاد جهان تاب افزود: در سیستان و بلوچستان نیز این رسانه با تکلیف سیاست های ملی و با نظارت در راستای رفع مشکلات مردم، این ولی نعمتان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ پیش قدم بوده است.

وی بیان کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه نقش سازنده و مهمی را در پیگیری مشکلات، دغدغه ها و مطالبات مردم در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره دارند و باید به رسالت خود به بهترین شکل عمل کنند.

سرپرست خبرگزاری مهر در سیستان و بلوچستان افزود: هرگونه تحول، پیشرفت و پسرفت در جامعه حاصل انتقال اطلاعات به مسؤولان است که این اطلاعات باید به صورت صحیح در دسترس آنان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اگر یک جامعه دارای قلم‌های انتقادی و پرسش‌گر نباشد، قطعا یک نظام قانون‌مند و پاسخ‌گو را نمی‌توانیم شاهد باشیم و این در حالی است که بسیاری از مشکلات جامعه به وسیله رسانه و قلم‌های انتقاد‌گر برطرف می‌شود.