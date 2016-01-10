دستگیری عامل انفجارهای «برج البراجنه» در حومه بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای امنیتی لبنان روز یکشنبه عامل اصلی انفجارهای برج البراجنه را که ماه نوامبر ۲۰۱۵ روی داد، دستگیر کردند. یک منبع امنیتی لبنان اعلام کرد که نیروهای امنیتی موفق شدند این تروریست را که «خالد زین الدین سیف الدین» معروف به «ابوطلحه» نام دارد دستگیر نمایند.

نیروهای امنیتی لبنان از دو ماه پیش این فرد را زیر نظر داشته و توانستند طی یک عملیات وی را در منطقه القبه در طرابلس واقع در شمال لبنان دستگیر کنند.

این تروریست در تحقیقات اولیه به ارتباط خود با یکی از امرای داعش در استان الرقه سوریه و همکاری با گروه «عاصون» در منطقه الضنیه در شمال لبنان که نیروهای امنیتی مدت هاست آن را از هم پاشیده اند، اذعان نمود.

به گفته مقامات امنیتی لبنان وی قصد داشت همزمان با انفجارهای برج البراجنه یک عملیات تروریستی را نیز در جبل محسن در شمال لبنان انجام دهد.

سازمان امنیت داخلی لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای امنیتی شعبه اطلاعات پس از کار عملیاتی و تعقیب دقیق، طی یک عملیات امنیتی بی سابقه در محله القبه در طرابلس، عامل اصلی تیم تروریستی انفجارهای برج البراجنه در حومه بیروت را دستگیر کردند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

گفتنی است روز دوازدهم نوامبر ۲۰۱۵ بر اثر وقوع دو انفجار تروریستی در منطقه برج البراجنه در حومه جنوبی بیروت، بیش از ۴۰ نفر کشته و حدود ۲۴۰ نفر دیگر زخمی شدند.