حجت الاسلام حسین مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش تبیین اندیشه دفاعی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: دستیابی به آرمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش و کوشش همه جانبه در تمام عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی است.

وی عنوان کرد: به اين منظور براي تدوین الگوی نظری اندیشه دفاعی مقام معظم رهبري كه الهام گرفته از مکتب دفاعی اسلام ناب به منظور ترسیم و اجرای راهبردها و برنامه های دفاعی در بازه زمانی معین و اختصاص منابع لازم برای تحقق آنها در الزامات رسیدن به جایگاه شایسته و تعیین شده در افق چشم انداز ۲۰ ساله ایران اسلامی است، بايد تلاش شود.

حجت الاسلام مرشدی در بیان چشم انداز این طرح خاطرنشان کرد: رسیدن به الگوی دفاعی منطبق با اندیشه امام خامنه ای در حوزه های نظری و رفتارهای عملی به منظور دفاع همه جانبه، افزایش قدرت بازدارندگی، اقتدار و امنیت پایدار در مقابل هرگونه تهاجم دشمن از مهمترین چشم اندازهاي همایش تبیین اندیشه های دفاعی امام خامنه ای است.

وی شناسایی، تشریح و تبیین اندیشه و دیدگاه دفاعی امام خامنه ای، تدوین الگوی دفاعی و گفتمان سازی اندیشه و دیدگاه دفاعی امام خامنه ای و فرهنگ سازی و عملیاتی كردن اندیشه و دیدگاه دفاعی ايشان را از اهداف برگزاری همایش تبیین اندیشه های دفاعی امام خامنه ای عنوان کرد.

رئیس عقدیتی سیاسی هوافضای وزارت دفاع گفت: برگزاری اولین همایش در سال ۹۱ در پنج محور مبانی نظری، جنگ نرم، دیپلماسی دفاعی، سرمایه های فکری و علم و فناوری در اندیشه دفاعی امام خامنه ای در قالب ۳۹ موضوع که حاصل آن دریافت ۳۷۸ مقاله، چاپ و توزیع دو جلد مجموعه مقاله ها شامل ۳۳ مقاله برگزیده، تولید پنج جلد کتاب مرجع با عناوین محورهای پنجگانه فوق و چاپ و توزیع آنها برگزار شد.

وی ادامه داد: دومین همایش سال ۹۲ در دو محور دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه ای و سرمایه های ملی و انسانی در اندیشه دفاعی امام خامنه ای در قالب ۲۱ موضوع برگزار شد، حاصل این همایش دریافت ۴۶۰ مقاله، چاپ و توزیع سه جلد مجموعه مقاله ها شامل ۳۶ مقاله برگزیده، تولید کتاب «دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه ای» و «مقدمه ای بر اندیشه دفاعی امام خامنه ای» بوده که در آینده نزدیک به زبان های عربی و انگلیسی ترجمه خواهد شد.

حجت الاسلام مرشدی خاطرنشان کرد: فراخوان سومین همایش در سال ۹۵ اعلام شده و تا ۳۰ بهمن ماه فرصت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش است.

وي افزود: این همایش در دو محور دفاع دانش بنیان در اندیشه امام خامنه ای و دفاع قابلیت محور و توانمندساز در اندیشه امام خامنه ای در ۲۸ موضوع برگزار خواهد شد.