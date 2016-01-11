پیوستن دموکراتها به جمهوری خواهان مخالف برنامه موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، دموکراتهای کنگره آمریکا خواستار اعمال فشارهای بیشتر کاخ سفید علیه ایران در مورد آزمایشات موشک بالستیک شدند.

نمایندگان موافق و مخالف توافق هسته ای در کنگره آمریکا از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از کاخ سفید خواستند پرونده موشکی ایران را پیگیری کند و تحریم های مربوط به آزمایش موشکی ایران را به تاخیر نیندازد.

اواخر دسامبر وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود یک سری تحریم علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه موشک بالستیک ایران اعمال کرده است که کاخ سفید این تحریم ها را به تاخیر انداخت.

تاخیر کاخ سفید در اعمال تحریم ها باعث شده است حامیان توافق هسته ای در کنگره هم از اوباما بخواهند در سیاست خود تجدید نظر کند.

جرالد نادلر نماینده جمهوری خواه از نیویورک و حامی توافق هسته ای خطاب به اوباما گفت: دولت آمریکا باید در اعمال تحریم های خود علیه برنامه موشکی ایران جدیت داشته باشد.

مجلس نمایندگان آمریکا قرار است روز چهارشنبه درباره کاهش تحریم های ایران در جریان توافق هسته ای تصمیم بگیرد. بسیاری از دموکرات های کنگره اعلام کرده اند درباره کاهش تحریم ها بررسی خواهند کرد.

مایک پومپئو نماینده دیگر جمهوری خواهان در کنگره از اعلام حمایت نمایندگان دموکرات از تحریم های موشکی اظهار خوشحالی می کند. وی می گوید امیدواریم بتوانیم روز چهارشنبه به توافق کاملی در اجرای تحریم های موشکی علیه ایران برسیم.

روز چهارشنبه همچنین قرار است موضوع اصلی جلسه کنگره تصمیم گیری درباره آزاد کردن دارایی های بلوکه شده نفتی ایران باشد که معادل ۱۰۰میلیارد دلار است. هفته گذشته گروهی هفت نفره از دموکراتهای کنگره در نامه ای به اوباما خواستار اعمال تحریم های موشکی علیه ایران شدند.