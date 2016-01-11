دشمنی با ایران اولویت سیاست خارجی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوربس، این مجله معتبر آمریکایی در آخرین شماره خود با اشاره اعدام شیخ نمر و تنش ایران و عربستان سیاست خارجی این روزهای عربستان را تشریح کرده است.

به نوشته این مجله عربستان در ماههای اخیر درگیر بحران اقتصادی در آستانه ورشکستگی است و این در حالی است که این کشور سیاست خارجی خود را براساس رقابت و دشمنی با ایران گذاشته است.

به اعتقاد تحلیلگر این مجله آمریکایی درگیری در یمن از یک طرف و کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی از طرف دیگر عربستان را با چالش جدی روبرو کرده که به نظر می رسد موجب فروپاشی این رژیم خواهد شد.

مجله فوربس اعتقاد دارد عربستان بازی سیاسی با ایران را به خاطر این چالش ها به راه انداخته است. در حقیقت عربستان می خواهد با این بازی بر مشکلات خود سرپوش بگذارد.