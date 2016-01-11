به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «مارکو روبیو» سناتور ایالت فلوریدا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر تبلیغاتی خود به شدت علیه رقیبان هم حزبی اش در این انتخابات موضع گیری کرد.

روبیو در مصاحبه با شبکه ای بی سی آمریکا تد کروز نامزد دیگر حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به همدستی با تروریست های داعش متهم کرد. وی علیه کریس کریستی نامزد دیگر این حزب نیز موضع گرفت.

روبیو گفت: نامزدهای حزب جمهوری خواه در اداره کشور ناتوان هستند. وی کریستی را به ادامه دادن سیاست اوباما متهم کرد و افزود کریستی اگر رئیس جمهور شود آمریکا شاهد یک اوبامای دیگر خواهد بود.

در نظرسنجی های اخیر معلوم شده است که دونالد ترامپ هنوز در بین نامزدهای جمهوری خواه پیشتاز است.

روبیو در مصاحبه تلویزیونی خود علیه کروز و دیگر نامزدهای جمهوری خواه اینطور ادامه داد که آنها در برقراری امنیت کشور ناتوان هستند و نمی توان به آنها اعتماد کرد.

اتهام دیگر روبیو علیه کروز ارتباط و حمایت کروز از اسنودن کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا بود که پیش از این کروز وی را کارمندی خوب معرفی کرده بود.

وی افزود کسانی مثل اسنودن اطلاعات ما را به چین و روسیه می دهند و بعضی مثل کروز آنها را کارمند خوب معرفی می کنند.