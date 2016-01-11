هورمون درمانی راهکار مقابله با افسردگی بعد از زایمان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مرکز تحقیقات پزشکی هانتر استرالیا دریافتند درمان با هورمون که نقش مهمی در زایمان و شیر دادن به نوزاد دارد می تواند باعث بهبود رفتار مادرانی شود که از افسردگی بعد از زایمان رنج می برند. افسردگی بعد از زایمان، اختلالی است که بر ۱۰ تا ۲۰ درصد مادران تاثیر می گذارد.

محققان این تحقیق بر نقش هورمون اوکسیتوسین در بهبود رفتار زنان مبتلا به افسردگی بعد از زایمان تمرکز نمودند.

دکتر «بث ماه»، محقق این مطالعه، در این باره می گوید: «مادران مبتلا به افسردگی بعد از زایمان رفتار سردی با نوزادشان دارند، خود را شایسته مادر شدن نمی دانند، و غالباً کمتر شیوه های عملی والد بودن را انتخاب می کنند. از اینرو اوکسیتوسین می تواند در بهبود رفتار این مادران مفید باشد.»

به گفته محققان، مادر شدن چالش بسیار بزرگی برای زنان مبتلا به افسردگی بعد از زایمان است. نوزادان این مادران در معرض بالای اختلالات روانپزشکی و مشکلات رشدی قرار دارند. از اینرو این مادران باید حتماً تحت درمان مناسبی قرار بگیرند.