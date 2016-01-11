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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۶:۰۴

یافته های جدید نشان می دهد؛

خطر ابتلا به سرطان ریه در افراد سیگاری گرفتار ذات الریه

خطر ابتلا به سرطان ریه در افراد سیگاری گرفتار ذات الریه

طبق یک مطالعه جدید، افراد سیگاری بستری شده در بیمارستان به خاطر ذات الریه، بیشتر در معرض ابتلا به سرطان ریه در طول یک سال بعد از بیماری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های محققان بیانگر این مطلب است که افراد سیگاری شدید که به خاطر ابتلا به ذات الریه در بیمارستان بستری می شوند، در معرض ابتلا به سرطان ریه در طول یک سال اینده قرار دارند.

به گفته این تیم تحقیق، «ما دریافتیم که افراد سیگاری ایی که به خاطر ابتلا به ذات الریه بستری می شوند در مراحال ابتدایی ابتلا به سرطان ریه قرار دارند چراکه غالباً سرطان به شکل ذات الریه ظاهر می شود، به طور فیزیکی مجاری هوا را مسدود می کند و در نیجه چنین عفونتی ایجاد می شود.»

این تیم تحقیق، پرونده پزشکی ۳۸۱ فرد سیگاری بستری شده در بیمارستان را بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.

آنها دریافتند از بین ۳۸۱ فرد سیگاری پذیرش شده در بیمارستان، ۹ درصد آنها در طول یک سال بعد مبتلا به سرطان ریه تشخیص داده شدند و در حقیقت ابتلا به ذات الریه نشاندهنده علائم اولیه ابتلا به سرطان ریه است.

کد مطلب 3021869
حبیب احسنی پور

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