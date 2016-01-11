استاتین ها عامل کاهش مشکلات قلبی ناشی از اختلالات تنفسی در خواب

به گزارش خبرنگار مهر، آپنه یا اختلال تنفسی در خواب شامل نفس کشیدن های نامنظم در حین خواب است که با کاهش استنشاق اکسیژن در دوره های کوتاه همراه است.

دکتر «سانجا جلیس»، سرپرست تیم تحقیق از مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا نیویورک سیتی، در این باره می گوید: «آپنه خواب احتمال سکته، فشار خون بالا و سایر مشکلات قلبی را در فرد سه برابر افزایش می دهد.»

داروهای حاوی استاتین غالبا برای کاهش خطر بروز بیماری قلبی تجویز می شود.

به گفته جلیس، «در صورت اثبات تاثیرات سودمند استاتین ها بر سلامت عروق خونی در بیماران مبتلا به آپنه خواب، می توان از این نوع درمان استفاده نمود.»

محققان اخیرا اعلام کرده بودند که آپنه خواب موجب افزایش ریسک ابتلا به بیماری قلبی در فرد می شود، از اینرو درمان این اختلال تنفسی در خواب برای کاهش بروز مشکلات قلبی ضروری است.