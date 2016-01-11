بازی با سوریه سخت است/ ایران و قطر شانس صعود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طباطبایی با اشاره به آمادگی تیم فوتبال امید ایران برای بازی با تیم امید سوریه، اظهار کرد: می‌دانیم که تیم سوریه بازیکنان توانایی دارد و ما تجربه بازی مقابل آنها را در مسابقات غرب آسیا داریم ولی اینبار این رویارویی متفاوت خواهند بود و دو تیم برای صعود به المپیک باهم بازی می‌کنند.

وی ادامه داد: ما سه بازیکن جدید را به تیم اضافه کرده‌ایم. واقعیت این است که بازی در مسابقات قهرمانی آسیا آسان نیست چون تیم‌های حاضر در این مسابقات از تیم‌های برتر آسیا هستند ولی ما با تمام توان و برای صعود می‌جنگیم.

مربی تیم فوتبال امید درباره پیش بینی‌اش از مسابقات گروه اول هم گفت: ما در گروه سختی هستیم و تیم قطر میزبان مسابقات که از حمایت هوادارانش برخوردار است، در گروه ما قرار دارد. با این حال فکر می‌کنم ایران و قطر از این گروه صعود خواهند کرد.

تیم فوتبال امید ایران فردا سه شنبه در اولین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک ریو به مصاف تیم سوریه خواهد رفت.