اکبر صادقی به تیم فوتبال صبای قم پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صادقی هافبک ۳۱ ساله تیم ذوب آهن اصفهان که پیش از این سابقه عضویت در صبا را داشت در نیم فصل دوم لیگ پانزدهم در صبای قم بازی می‌کند.

صادقی ۲ فصل پیش از صبای قم جدا شد و در فصلی که پدیده به لیگ بر‌تر صعود کرده بود به این تیم پیوست و سپس با گذشت یک سال در ابتدای فصل جاری راهی ذوب آهن شد.

صادقی در نیم فصل اول در ۱۳ بازی از نیم فصل برای ذوب آهن به میدان رفت که ۱۲ بار آن به طور ثابت و در ترکیب اولیه ذوب آهن بود و برای تیم تحت هدایت یحیی گل محمدی یک گل نیز به ثمر رساند.

وی در ۳ سال حضور خود در صبا از بازیکنان ثابت صبا بود و در ۳ فصلی که در صبا حضور داشت در ۷۷ مسابقه صبا در لیگ بر‌تر به میدان رفت.

بر اساس خواسته علی دایی و مذاکره مثبت مسئولان باشگاه صبای قم و ذوب آهن این بازیکن بار دیگر در نیم فصل دوم پیراهن صبا را بر تن خواهد کرد.