به گزارش خبرنگار مهر، لایحه دو فوریتی نام‌گذاری خیابانی در مجاورت حرم حضرت معصومه(س) به نام شهید آیت‌الله نمر توسط رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم در جلسه شامگاه یکشنبه قرائت شد.

عباس ذاکریان درباره این لایحه گفت: خیابانی که در مجاورت حرم مطهر، حدفاصل خیابان بهار و خیابان ارم که معروف به شبستان است و مصوبه‌ای برای نام‌گذاری ندارد را برای این کار انتخاب کرده‌ایم.

وی زنده نگه داشتن نام شهدای راه مقاومت را از اهداف این نام‌گذاری دانست و ابراز داشت: این خیابان، خیابانی است که زائران زیادی از آن عبور می‌کنند و به همین علت برای این نامگذاری انتخاب شده است.

اعضای شورای شهر این لایحه را تصویب کردند. به دنبال اعدام آیت‌الله نمر در عربستان، در تهران هم خبرهایی مبنی بر تغییر خیابان سفارت عربستان به نام خیابان آیت‌الله نمر منتشر شد اما خبرها حاکی از وجود اما و اگرهایی در این زمینه است.

بررسی لایحه تعرفه بهای خدمات سازمان میادین میوه و تره بار

در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون خدمات شهری به ادامه لوایح تعرفه بهای خدمات شهری در سال جدید پرداخت و لایحه تعرفه بهای خدمات سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم را مطرح کرد.

بر اساس این لایحه تعرفه بهای خدمات سرقفلی‌های میدان میوه و تره بار از ۸۵ درصد اجاره بها به صورت ماهانه به ۱۲۰ درصد اجاره بها افزایش پیدا کرده بود که کمیسیون افزایش ۱۰۰ درصدی را پذیرفته بود.

تعرفه بهای خدمات بانک‌های میدان هم سه برابر شد و نانوایی‌ها هم در سال ۹۵ باید ماهی ۹ هزار تومان تعرفه بهای خدمات بپردازند.

به گفته ذاکریان بهای ورود خودروهای سنگین هزار و ۵۰۰ تومان بود که به ۲ هزار تومان افزایش یافت و نیسان از ۷۰۰ تومان به هزار رسید.

این مبالغ در جلسه کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شده بود که در جلسه رسمی هم تصویب شد.

تعرفه بهای سازمان مدیریت پسماند

تعرفه بهای سازمان مدیریت پسماند موضوع دیگری بود که رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین به آن اشاره کرد.

یکی از موارد، تغییر تعرفه‌های دفع پسماند پزشکی بود که قرار شد برای پسماندهایی که بی خطر شده تخفیفی در تعرفه بهای خدمات در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری درباره این لایحه با اشاره به اینکه طبق قانون مدیریت پسماند ویژه به عهده تولید کننده است، گفت: از حدود ۵ سال پیش حرکتی شروع شد. طبق قانون مدیریت پسماند کسانی که پسماند ویژه تولید می‌کنند باید خودشان مدیریت کنند.

وی ادامه داد: برای حق الدفن زباله‌های عفونی فرصتی را به تولید کننده دادیم و عوارض حق الدفن را به یک سوم کاهش دادیم تا به سمت بی خطرسازی روند.

ذاکریان با اشاره به شکل‌گیری حرکت‌های خوبی در این حوزه اضافه کرد: قرار شد بعد از مهلتی که داده شده بود، عوارض تولید زباله‌های عفونی تصاعدی بالا برود.

وی افزود: امسال سیاست این است که آنهایی که همچنان زباله عفونی را می‌خواهند افزایش دهند باید این قیمت را بپردازند اما اگر بیمارستانی به سمت کم خطرسازی پیش برود به جای هر متر مکعب ۸۰ هزار تومان ۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد.

به گفته این عضو شورای شهر قم دفن پسماندهای عادی هم در سال جدید ۱۶ درصد افزایش بها خواهد داشت.

بهای خدمات کارواش برای خودروهای حمل زباله و بهای باسکول هم ۲۰ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت که این بندها هم تصویب شد.