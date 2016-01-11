هیاهوی پایتخت فرهنگی جهان اسلام گوش ساکنانش را کر کرده است

خبرگزاری مهر-گروه استانها: آلودگی صوتی ارمغان جامعه صنعتی و جزو لاینفک شهرهای بزرگ است که تاکنون به دلیل بی اطلاعی شهروندان و یا کم کاری مسئولان راهکار برخورد با آن تنها به خرید شیشه های دوجداره ختم شده است.
در شهر مشهد مقدس تعداد ۴۰۰ هزار موتورسیکلت تردد دارد که هر کدام صدایی نزدیک به ۸۳ دسیبل در فاصله ۱۰ متری خود تولید میکنند و همچنین یک میلیون خودروی سواری میهمان معابرپایتخت معنوی است که در بین آنها خودروی پیکان طبق اندازهگیریهای بهعملآمده صدای۸۱.۶ دسیبل در فاصله ۷.۵ متری دارد.
به گفته برخی از کارشناسان بیش از نیمی از خودروهای سواری صدایی بالاتر از ۸۱ دسیبل ایجاد میکنند درحالیکه استاندارد آلودگی صوتی برای خودروهای سواری ۷۴ دسیبل است.
دسی بل با گوش ما چه می کند؟
دسیبل واحد اندازهگیری صدا است بهطور مثال صدای یخچال ۴۵ دسیبل و یک مکالمه معمولی در حدود ۶۰ دسیبل است و البته میزان سروصدا بین ۵۷ تا ۶۳ دسیبل خطری ندارد ولی اگر در برابر صدای بلند و بیشتر از ۸۵ دسیبل، برای مدت طولانی قرار بگیرید، دچار کمشنوایی میشوید.
شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که با شنیدن صدای بوق یک خودرو ناگهان رانندگانی در خودروهای مجاور برافروخته میشوند و یا واکنشهای غیر عادی همراه با پرخاشگری از خود بروز می دهند و این همان تأثیراتی است که آلودگی صوتی از خود بر جای میگذارد و بسیاری از ما بر این باور هستیم که مشکل با ایجاد پنجره دوجداره حل میشود!
وضعیت مشهد غیراستاندارد است
آمارهای ارائهشده در گفتوگو با مدیر محیطزیست شهری و توسعه پایدار شهرداری مشهد شنیدنش بسیار ناخوشایند است.
محمد پذیرا با اشاره به اینکه حداکثر میزان آلودگی هوا ۵۵ دسیبل برای واحدهای مسکونی و حداکثر آن ۷۵ دسیبل برای واحدهای صنعتی در نظر گرفتهشده است اما میزان آلودگی صوتی مشهد را بر اساس استانداردهای تعیینشده ۹۵ درصد بیشازحد مجاز میخواند.
وی موتورسیکلتها را یکی از منابع اصلی در تولید آلودگی صوتی میداند و مدعی است: میزان صوت تولیدشده از یک دستگاه موتورسیکلت بیش از ۸۰دسیبل است که قرار گرفتن چند موتورسیکلت در کنار یکدیگر در خیابانها آلودگی صوتی شدیدی ایجاد میکند.
بوق اضافه ممنوع
وی خودروها را از دیگر عوامل تولیدکننده آلودگی صوتی در کلانشهرها عنوان میکند و میگوید: متأسفانه بسیاری از مردم عادت به بوق زدنهای بیجا کردهاند و لذا اصلاح این فرهنگ خودش در کاهش آلودگی هوا تأثیرگذار است.
پذیرا از ما می خواهد تصور کنیم از تعداد یک میلیون خودرویی که روزانه در مشهد تردد دارند هر کدام فقط در طول روز یک بوق بزنند آنوقت شما ببینید با گوش مردم چه کردید؟
وی بابیان اینکه عوامل آلودگی هوا یکی دو تا نیستند ادامه میدهد هیچگاه نباید از کارخانههای سازنده وسایل نقلیه و موتوری غفلت کرد زیرا صدای موتورهای غیراستاندارد آنها گوش بسیاری از شهروندان را بدون آنکه متوجه باشند کر کرده است.
پروازهایی که روی اعصاب مردم فرود میآیند
فرودگاه مشهد ازجمله منابع آلودگی صوتی است که در آینده با افزایش چشمگیر پروازها به یک منبع تهدیدکننده و بحرانآفرین تبدیل خواهد شد.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیطزیست خراسان رضوی در این رابطه میگوید: در حال حاضر در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد روزانه افزون بر ۱۹۰ پرواز انجام میشود که این رقم در ده سال آینده به ۴۴۰ پرواز در روز میرسد که این مسئله آلودگی صوتی جدی را برای مشهد به وجود خواهد آورد.
محمد عرفانی بیان کرد: برای حل مشکل آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه مشهد در ده سال آینده باید از هماکنون به فکر توسعه و یا جابهجایی آن بهبه نقطهای دورتر از شهر و تملک زمینی از اراضی ملی برای ساخت آن بود اما توسعه فرودگاه در محل فعلی حاکی از این موضوع است که چنین اراده و یا تصمیمی وجود ندارد.
آلودگی صوتی تعاملات شهروندان را آلوده کرده است
مدیر محیطزیست شهری و توسعه پایدار شهرداری مشهد نیز به این نکته اعتراف دارد که این آلودگی تعاملات و رفتارهای شهروندان را نیز آلوده کرده است.
در حال حاضر در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد روزانه افزون بر ۱۹۰ پرواز انجام میشود که این رقم در ده سال آینده به ۴۴۰ پرواز در روز میرسد که این مسئله آلودگی صوتی جدی را برای مشهد به وجود خواهد آوردمحمد پذیرا در گفت و گو با مهر بیان میکند: تحقیقات نشان میدهد که ۱۳ درصد مشاجره ها و دعواهای خیابانی ناشی از تأثیرات و استرسهای محیطی است و ریشه در همین آلودگی صوتی دارد.
وی ادامه داد: برای مثال شهروندانی که در اطراف فرودگاه هاشمی نژاد سکونت دارند ازلحاظ روحی و جسمانی مشکلات زیادی را متحمل میشوند.
وی تأکید کرد: اگر میزان صوت و صدای تولیدشده از خودروها در مراکز معاینه فنی سنجش شود و در این خصوص الزام قانونی وجود داشته باشد در کاهش میزان آلودگی صوتی مؤثر خواهد بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه ملاک ارزشگذاری برای زمین و املاک تنها بهقرار گرفتن در بالای شهر و یا پایینشهر منوط میشود و هنوز این فرهنگ در بین مردم پایهگذاری نشده است که ارزش زمینها و املاک بر اساس پایین بودن میزان آلودگی هوا و آلودگی صوتی اطراف آن منطقه معین شود و مردم به این سمت هدایت شوند.
برای آلودگی صوتی نقشه داریم
وی از آغاز عملیات اجرایی و فاز نخست نقشهبرداری آلودگی صوتی در سطح شهر مشهد خبر م یدهد و می گوید: در فاز نخست میزان آلودگی صوتی مراکز درمانی و مدارس در حال ارزیابی است که این طرح از شش ماه قبل آغازشده و تا یک ماه دیگر میزان آلودگی صوتی تمام مراکز درمانی و مدارس سطح شهر مشهد مشخص میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح مشخص میشود که چه اقدامات نرمافزاری و سختافزاری در آن مجموعه انجام شود تا آلودگی صوتی آن مجموعه را کاهش داد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دستگاههای سنجش آلودگی محیطزیست شهری شهرداری مشهد بهصورت پرتابل است، ابراز کرد: دستگاههای آنلاین سنجش آلودگی هوای محیطزیست شهری شهرداری مشهد بهزودی و پس از اتمام اقدامات مناقصهای آن در سطح شهر نصب خواهند شد.
کاهش عمر با بوق
در این رابطه یک متخصص گوش حلق و بینی به مهر میگوید: صداهای بلند ممکن است باعث کاهش شنوایی موقتی گردند و این کاهش شنوایی موقتی میتواند در عرض ۱۶ تا ۴۸ ساعت از بین برود.
مهناز شرافتی بیان میکند: کودکانی که در معرض صداهای بلند محیط قرار دارند، آهستهتر از همسالان خود مطالب را یاد میگیرند.
وی ادامه داد: آلودگی صوتی، تأثیر منفی بر روی یادگیری و حافظه بلندمدت آنها دارد و میزان هورمونهای استرسزا را افزایش میدهد.
ازآنجاییکه استرس نقش مهمی در بیمار شدن فرد دارد، پس میتوان گفت آلودگی صوتی نیز موجب بیماری میشود.
وی افزود: در رابطه نباید نگاهمان تنها به بیرون از خانه باشد چون تلویزیونی که از صبح تا شب در خانه روشن است، یکی از عوامل ایجادکننده آلودگی صوتی و استرس است.
وی میگوید : بیخوابی، افزایش استرس، افزایش فشارخون، کاهش شنوایی، زودرنجی، پیری زودرس، خستگی روحی، تضعیف روحیه و انگیزه، عدم تمرکز و یادگیری، افزایش عصبانیت، سکته مغزی، بیقراری، ناامیدی، زنگ زدن گوش، تضعیف سیستم ایمنی بدن فقط بخشی از ضرر آلودگی صوتی است.
راه چاره چیست؟
راهکارهای مدیریتی و کنترل در منبع صدا، جایگزی خودروهای فرسوده، جلوگیری از تردد شبانه خودروهای سنگین در خیابانهای فرعی، الزام گذراندن استانداردهای محیطی آلودگی صوتی توسط سازندگان خودرو، مدیریت ترافیک، ساماندهی مشاغل مزاحم،استفاده از طراحان و مهندسان ترافیک در خصوص طراحی فضای مناسب برای پارکینگ، احداث پارکینگ بیشتر برای جلوگیری از ترافیک، نهادینهسازی فرهنگ جلوگیری از تولید آلودگی صوتی، سازماندهی مناسب پلان ساختمان و هم چنین ایجاد دیواره های صوتی و پوشش فضای سبز ازجمله راهکارهای کاهش آلودگی صوتی است که به گفته بسیاری از کارشناسان برای شهری که هنوز آماری از میزان آلودگی صوتی و عوارض بر شهروندانش در دست ندارد این پیشنهادها بهمنزله پیمودن راهی به مسافت دیوار چین است.
گزارش: بابک رحیمیان
نظر شما