حمایت از اساتید برجسته و نخبگان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری در پنجاهمین سالگرد دانشگاه صنعتی شریف گفت: پیش از این درک روشنی از چرایی و مفهوم اقتصاد دانش بنیان به طور همه گیر وجود نداشت، اما خوشبختانه امروز اکثریت جامعه در خصوص این مفهوم به یک درک مشترک و روشن نزدیک شده اند و آن را یک ارزش قلمداد می کنند.
وی دانشگاههای کشور را معادن طلا دانست و گفت: تمامی بخشهای جامعه، باید به این باور برسند که نیروی انسانی متخصص، ارزشمندترین و ماندگارترین سرمایهی نه تنها کشور ما، بلکه تمامی کشورهاست و باید توجه داشت انبوه این دارایی ارزنده، در دل مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاههای کشور نهفته است که حفظ آن نیازمند توجه، حمایت و رسیدن به درک و باور ارزش این سرمایه های ارزشمند است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه آینده توسعه، پیشرفت و اقتدار کشورها از جمله کشورمان در دستان علوم و فناوریهای نوین و بین رشته ای است، اظهار کرد: علوم و فناوریهای میان رشتهای، آینده ساز و اقتدار آفرین هستند و انقلاب آینده در دستان این فناوریها، به خصوص زیستفناوری است.
وی با اشاره به اهمیت حوزههای میان رشتهای از جمله زیستفناوری، با تاکید بر ضرورت ورود مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهها به این حوزهها، ابراز کرد: زیستفناوری بخش قابل توجهی از ثروت آفرینی و ایجاد اشتغال را به خود اختصاص داده است و بسیاری از شرکتهای موفق دانشبنیان مطرح جهانی، در این حوزه فعالیت میکنند که اغلب این شرکتهای موفق از مدیران ایرانی بهرهمند هستند.
ستاری ادامه داد: بخش قابل توجهی از شرکتهای دانش بنیان کشور نیز در حوزه زیستفناوری فعالیت می کنند و به همین دلیل، بیوتکنولوژی همچون دیگر حوزههای میان رشتهای مانند شناختی، نیازمند ورود و پرداختن جدی از سوی دانشگاهها، به خصوص دانشگاههای برتر و برجسته کشور است.
ستاری، با اشاره به حمایتهای صورت گرفته توسط دولت از پژوهشگران و اساتید برجسته از افزایش این حمایتها در سال آینده خبر داد و افزود: برنامههای حمایت ما از نخبگان و پژوهشگران برجسته در آینده جدیتر پیگیری خواهد شد و میزان حمایتها افزایش خواهد یافت.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، از تقویت روند حمایتی پژوهشگران دورههای دکتری و پسادکتری برای گذراندن دوره مطالعاتی خبر داد و افزود: برنامه اساتید سرآمد که از امسال آغاز شده و در آن از تعدادی اساتید برجسته دانشگاهها حمایت میشود، در سال آینده به طور جدی توسعه خواهد یافت.
وی ادامه داد: محدودیتی برای اساتید و پژوهشگران پسادکتری توسط ستادهای توسعه فناوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران وجود ندارد و میزان آن به میزان ظرفیت دانشگاهها در بهرهمندی از این تسهیلات و حمایتها بستگی دارد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ابراز کرد: برجام طی روزهای آینده به نتیجه خواهد رسید و با برداشته شدن تحریمها، فرصت مناسبی برای پیشرفت و توسعه علمی کشور از طریق ایجاد ارتباطات بینالمللی و برقراری تعاملها ایجاد خواهد شد که میبایست با افزایش روابط با مراکز علمی، فناوری خارج از کشور، این زمینه را به نحوی شایسته فراهم کنیم.
وی علومی همچون زیست فناوری، علوم شناختی به ویژه هوافضا را به دلیل ظرفیتهای ذاتی این حوزهها، مورد علاقه، حمایت و سرمایهگذاری دانست و گفت: خوشبختانه دانشگاه شریف دارای ظرفیت بالایی در آن است و به زودی یک قرارداد همکاری با دانشگاه در این حوزه به امضا خواهد رسید.
وی سال آینده را سال خوبی برای پژوهش کشور دانست و افزود: باید بتوانیم با تخصیص بودجه مناسب به پژوهشهای پایه، شاهد پیشرفت چشمگیرتری در گسترش مرزهای دانش و فناوری باشیم.
