بدون توقف جنگ وارد دور جدید مذاکرات نخواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام سخنگوی انصار الله یمن اظهار داشت: عربستان سعودی تمامی امکانات مالی و نظامی خود را در تجاوز به ملت یمن به کار گرفت اما چیزی به دست نیاورد.

وی با بیان این مطلب افزود: جز پایداری در برابر تجاوز عربستان هیچ گزینه ای فرا روی ما قرار ندارد.

محمد عبدالسلام در ادامه گفت: امکان ندارد بدون توقف جنگ وارد دور جدید مذاکرات حل بحران یمن شویم.

گفتنی است مذاکرات حل بحران یمن در پی کارشکنی های عربستان سعودی و عوامل وابسته به آن در یمن به ۳۰ دی موکول شد.