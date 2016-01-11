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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۸:۱۸

«محمد عبدالسلام»:

بدون توقف جنگ وارد دور جدید مذاکرات نخواهیم شد

بدون توقف جنگ وارد دور جدید مذاکرات نخواهیم شد

سخنگوی جنبش انصار الله یمن در سخنانی اعلام کرد که این جنبش بدون توقف جنگ وارد دور جدید مذاکرات حل بحران یمن نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام سخنگوی انصار الله یمن اظهار داشت: عربستان سعودی تمامی امکانات مالی و نظامی خود را در تجاوز به ملت یمن به کار گرفت اما چیزی به دست نیاورد.

وی با بیان این مطلب افزود: جز پایداری در برابر تجاوز عربستان هیچ گزینه ای فرا روی ما قرار ندارد.

محمد عبدالسلام در ادامه گفت: امکان ندارد بدون توقف جنگ وارد دور جدید مذاکرات حل بحران یمن شویم.

گفتنی است مذاکرات حل بحران یمن در پی کارشکنی های عربستان سعودی و عوامل وابسته به آن در یمن به ۳۰ دی موکول شد.

کد مطلب 3021893
سمیه خمارباقی

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