به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از « داون نیوز»، جلسه هماهنگی برای مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان امروز در اسلام آباد برگزار می شود. این جلسه با مشارکت چهار کشور افغانستان ،پاکستان، آمریکا و چین برگزار می شود.

«جاوید فیصل» سخنگوی «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت افغانستان گفت: در جلسه هماهنگی اولیه با مشارکت کشورهای افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین نقشه راهی برای شروع مذاکرات ترسیم می شود.

وی در ادامه افزود: در این جلسه اسلام آباد فهرستی از گروههای حامی مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان منتشر خواهد کرد علاوه بر این فهرست، نام آن دسته از رهبران طالبان نیز منتشر خواهد شد که قصد حضور در مذاکرات صلح را ندارند.

وی در ادامه تصریح کرد: افغانستان و پاکستان بر علیه آن دسته از گروههای طالبان که قصد مشارکت در مذاکرات را ندارند عملیات مشترک نظامی انجام می دهند.

لازم به ذکر است «راحیل شریف» فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان در سفر چند هفته پیش خود به افغانستان با «عبدالله عبدالله» دیدار کرد و درباره برگزاری جلسه هماهنگی چهار جانبه در اسلام آباد نیز بین طرفین توافق صورت گرفت.