مجتمع پایگاه های امدادی نزدیک فرودگاه زنجان ایجاد می شود

صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگارمهر به مانور سقوط هواپیما طی روز یکشنبه 20 دی ماه در فرودگاه زنجان اشاره کرد و افزود: این مانور طبق سنوات گذشته، امسال هم در استان برگزار شد.

وی اظهار کرد: در این مانور دستگاه های امدادی همچون هلال احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و سازمان آتش نشانی حضور داشتند ولی حضور هلال احمر در این حادثه با تاخیر بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: اورژانس شهری و آتش نشانی به دلیل نزدیکی به فرودگاه و با توجه به اینکه در منطقه کوی فرهنگ مستقر هستند توانستد خود را به موقع به حادثه برساند.

کرامتی تاکید کرد: متاسفانه پایگاه امداد و نجات هلال احمر نزدیک فرودگاه نیست و این امر باعث شد که در مانور حضور پر رنگی نداشته باشند.

وی از ایجاد مجتمع پایگاه های امدادی نزدیک فرودگاه زنجان خبر داد و یاد آورشد: با ایجاد مجتمع پایگاه های امدادی نزدیک فرودگاه دستگاه های امداد ونجات می توانند در آن جا مستقر شوند و بتوانند در اولین فرصت انجام وظیفه کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان تصریح کرد: در زمان حادثه در فرودگاه مدیریت و فرماندهی حادثه با مدیر فرودگاه است و باید بر اساس سناریو تعریف شده عمل کند و خوشبختانه در این حادثه فرماندهی سناریو حادثه توسط مدیر فرودگاه زنجان خوب بود.

کرامتی با اشاره به دلیل تاخیر نیروهای هلال احمر در حادثه افزود: جمعیت هلال احمر باید در مسیر فرودگاه اقدام به راه اندازی ایستگاه کند تا بتواند در مواقع لزوم به سرعت در سر صحنه حادثه حاضر شود.

وی در خاتمه افزود: در این مانور حادثه که در فرودگاه زنجان انجام شد عملکرد نیروی انتظامی بسیار مطلوب بود.