فعالیت های حوزه بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی تقویت می شود

به گزار خبرنگار مهر، حسین ابراهیمی یکشنبه شب در جریان دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استان سلیمانه عراق اظهار داشت: توسعه و تقویت فعالیت های حوزه بین الملل یکی از اولویت های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی است و در همین راستا برنامه های خوبی تدوین شده است که به مرور اجرایی می شود.

وی با اشاره به ایجاد و راه اندازی شوراهای سیاست گذاری برای کشورهای مختلف، عنوان کرد: مسئولیت توسعه فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی در اقلیم کردستان عراق به استان کردستان واگذار شده است.

مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی امروز در داخل کشور به جایگاه ویژه ای دست پیدا کرده است و در همین راستا باید از این ظرفیت ها در عرصه های بین المللی نیز به خوبی بهره برداری شود.

مدیر کل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی افزود: استان کردستان به عنوان مسئول توسعه روابط دانشگاه آزاد اسلامی با اقلیم کردستان عراق تعیین شده است و به همین دلیل باید با برنامه ریزی مناسب و همچنین بهره برداری از توان و ظرفیت های در اختیار از این فرصت به خوبی بهره برداری شود.

وی بیان کرد: جذب و تبادل دانشجو، ایجاد و تاسیس دفتر مشترک همکاری و همچنین راه اندازی شعبه ای زیر نظر استان کردستان سه اولویت اصلی برای توسعه و تقویت فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی در اقلیم کردستان عراق به شمار می رود.

ابراهیمی گفت: اقلیم کردستان عراق نیز به دلیل شرایط خوبی که دارد به عنوان یکی از اولویت های اصلی توسعه فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته شده است و انتظار می رود که این سفر زمینه را برای توسعه و تقویت این فعالیت ها فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه و نگاه ویژه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور به توسعه فعالیت های بین الملل گفت: در همین راستا باید از این فرصت برای توسعه فعالیت های دانشگاه در اقلیم کردستان عراق را فراهم کرد.