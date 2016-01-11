یوونتوس نیم فصل را با دومی به پایان برد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس بامداد امروز آخرین بازی خود در نیم فصل را در زمین سامپدوریا برگزار کرد و این تیم را با حساب ۲ بر یک پشت سر گذاشت. در این بازی پل پوگبا (۱۷) و سامی خدیرا (۴۶) برای یووه گلزنی کردند. آنتونیو کاسانو (۶۴) نیز تنها گل سامپدوریا را وارد دروازه یوونتوس کرد.

بدین ترتیب تیم یوونتوس در پایان دور رفت با کسب ۳۹ امتیاز در رده دوم جدول ایستاد. این در حالی بود که شاگردان آلگری فصل را کابوس وار شروع کرده بودند و تا اواسط نیم فصل در رده های پایینی جدول قرار داشتند. ناپولی با ۴۱ امتیاز صدرنشین است.