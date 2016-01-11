سفر قریب الوقوع رییس جمهور به جنوبشرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، رییس جمهور در جریان سه مرحله سفر قبلی خود به شهرستانهای استان تهران، با مردم شهریار، ملارد، شهرقدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر و شهرری دیدار کرده است.

جلسه هم اندیشی زمینه سازی حضور پرشور مردم در مراسم استقبال از رییس جمهور با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، محسن خوانساری فرماندار ورامین و برخی از مسئولان در بیت امام جمعه ورامین برگزار شد.

آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه ورامین در این جلسه با اشاره به سابقه مردم ورامین در پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم شهرستان از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار امام و انقلاب قرار داشتند و پس از پیروزی انقلاب نیز در برهه ها و شرائط گوناگون، به وظیفه و رسالت خود عمل کردند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، شهرستان ورامین به دلیل سابقه انقلابی اش، مورد خشم رژیم پهلوی قرار داشت و از حداقل امکانات محروم بود.

محمودی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خدمات زیادی به مردم ورامین انجام شده اما حق این مردم ادا نشد و باید زمینه رشد و توسعه این شهرستان فراهم شود.

امام جمعه ورامین اضافه کرد: وعده هایی به مردم شهرستان در طی سال های اخیر داده شده که مردم منتظر تحقق آن هستند.

قرار است دیدار عمومی رییس جمهور با مردم شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت در شهر ورامین برگزار شود.