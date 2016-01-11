مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ بر اساس تحلیل‌ داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز شاهد خروج جریانات ناپایدار از مرزهای شرقی کشور خواهیم بود که به دنبال آن جوی پایدار تا سه روز آینده در غالب مناطق کشور حاکم خواهد شد.

احد وظیفه با اعلام این که امروز در نیمه شرقی کشور کاهش دما پیش‌بینی می‌شود، گفت: کاهش دما در شمال شرق کشور محسوس‌تر است.

به گفته وی روز چهارشنبه با گذر امواج تراز میانی جو در نیمه جنوبی کشور ناپایداری‌هایی به شکل رشد ابر و وزش باد در حاشیه خلیج فارس پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی آغاز مجدد ناپایداری‌ها را از پایان هفته اعلام کرد و گفت:‌ اواخر وقت روز پنجشنبه با نزدیک شدن ناوه‌ای به شمال غرب و غرب کشور شروع بارش را در مرزهای غربی و در روز جمعه به طور گسترده‌تر در شمال غرب، غرب، به تدریج سواحل شمالی کشور و دامنه‌های البرز انتظار داریم.

هوای تهران امروز کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و کمترین و بیشترین دمای هوای پایتخت صفر و ۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.