جریمه ۱۱ میلیارد تومانی قاچاقچی BMW/قطعات خودرودر کیسه بادمجان

به گزارش خبرنگار مهر، در میان پرونده های تعزیرات کشور قاچاق ۱۳ خودروی لوکس اعم از BMW و پروشه در تعزیرات شیراز مورد بررسی قرارگرفت که پس از بررسی پرونده و مدارک موجود تنها یک خودرو مجوز ورود به کشور داشته است و قاچاق ۱۲ خودروی دیگر محرز شد. بر اساس قانون و حکم تعزیرات ۱۲ خودرو ضبط و متخلف ۱۱ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان در حق صندوق دولت جریمه شد.

همچنین در پرونده دیگری یک قاچاقچی اقدام به ورود قاچاقی ۳۴۰ گوشی تلفن همراه آیفون کرده بود که به طرز ماهری در یک کامیون کشنده حامل روغن جاساز شده بود که پس از استعلام از گمرک کشور تخلف این فرد متخلف مشخص و از سوی تعزیرات حکومتی ۷۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی شد.

به گزارش مهر، همچنین با کشف دو موتورسیکلت مسابقه ای خارجی و قطعات خودرو که در کیسه های بادمجان جاسازی شده و با یک کامیون ایسوز حمل می شد، پرونده تخلف در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز بوشهر تشکیل و پس از بررسی رئیس شعبه حکم به ضبط خودرو و کالا و پرداخت جزای نقدی ۱ میلیارد و ۲۶ میلیون تومان توسط دو متخلف پرونده را صادر کرد.