به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري دويچه وله ، افغانستان در كارزار موجود در اوضاع سياسي خود هنوز بر سر تشكيل يك دولت قوي به ثبات نظر دست نيافته است .

يكي از مقامات عاليرتبه افغانستان روز گذشته در كابل گفت : دولت هنوز برنامه منسجمي براي روي كار آمدن يك دولت قوي تهيه و تدوين نكرده است .

پس از گذشت 4 سال از فعاليت دولت كنوني آنها هنوز نتوانسته اند به خوبي وظايف خود را انجام داده و از مشكلات موجود در افغانستان بكاهد .

دويچه وله در ادامه نوشت : تنها روزنه اميدي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه " حامد كرزاي " رئيس جمهوري افغانستان به زودي اعضاي كابينه جديد خود را اعلام كند .

بي شك اگر رئيس جمهوري افغانستان سلسله رايزني هاي صحيح و موشكافه اي را انجام دهد خواهد توانست تا افرادي را براي كسب راي اعتماد به پارلمان اين كشور معرفي كند كه از شايستگي هاي لازم براي اداره امور برخوردار باشند.

"شكريه بارك زي " نماينده پارلمان افغانستان دراين زمينه اظهار داشت : كرزاي در دوره رياست جمهوري خود نتوانست چهره مثبتي از خود به نمايش بگذارد .

دويچه وله در ادامه نوشت : كمكهاي مالي و غير مالي جامعه بين الملل به افغانستان مي تواند در كاهش فشارها بر رئيس جمهوري اين كشور موثر واقع شده و در تسريع بهبود شرايط تاثيرگذار باشد .

كشورهاي همسايه افغانستان از جمله ايران ، پاكستان مي توانند به ايفاي نقش بپردازند .