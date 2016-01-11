افزایش ۴ درصدی ترابری مسافران دریایی در بنادر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، ابراهیم ایدنی ضمن اشاره به آخرین تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفته در بخش مسافرت های دریایی این استان از ابتدای سال ۹۴ تا ابتدای دی ماه جاری، خاطرنشان کرد: طی این مدت، ترابری ۱۳ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۱۱۳نفر سفر در بنادر مسافری و چند منظوره این استان بدون وقوع هیچ گونه سانحه ناگوار دریایی به ثبت رسید. مقایسه این رقم با حجم سفرهای دریایی صورت گرفته در مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد چهار درصدی است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ضمن اشاره به اهمیت ویژه این استان به عنوان پایتخت مسافرت های دریایی ایران، گفت: هرمزگان از زیرساخت های مناسبی همچون ۱۰ بندر مسافری و پیشرفته ترین ناوگان مسافری دریایی کشور با بیش از ۸۰ شناور (لندینگ کرافت و مسافری) و ظرفیت افزون بر پنج هزار صندلی برخوردار است. بنادر مسافری این استان بیش از ۹۵ درصد کل حمل و نقل مسافران در آب های سرزمینی ایران و ۱۰۰ درصد حمل خودروی هموطنان به مقصد جزایر خلیج فارس را بر عهده دارد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با ایجاد زیرساخت های مناسب و به کارگیری شناورهای ایمن و استاندارد مسافری، در تمامی روزهای سال، تردد به جزایر قشم و هرمز از طریق بندر شهید حقانی بندرعباس و سفر با خودرو به جزیره قشم از مسیر دریایی بندر پهل- بندر لافت صورت می گیرد. همچنین، بنادر لنگه، چارک و آفتاب در غرب هرمزگان نیز جابجایی مسافر و خودرو به جزیره کیش را بر عهده دارند.

وی یادآور شد: استان هرمزگان به عنوان پایتخت مسافرت های دریایی ایران زمین هر ساله پذیرای میلیون ها مسافر دریایی از اقصی نقاط این سرزمین است تا در فصول معتدل جنوب (پاییز، زمستان و به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی) برای تجربه کردن سفرهایی ایمن و خاطره انگیز، مدتی را در دامن آب های فیروزه ای رنگ خلیج فارس سپری کنند.