ترابی و مطهری از خطرناکترین مهاجمان مقدماتی المپیک هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک ریو از فردا سه شنبه در دوحه قطر آغاز می‌شود و در نخستین دیدار این رقابتها تیم امید ایران به مصاف تیم سوریه خواهد رفت.

روزنامه الوطن قطر در گزارشی به بررسی وضعیت تیم‌های حاضر در این مسابقات پرداخته و گزارشی هم از تیم امید ایران منتشر کرده است. در این گزارش ضمن اشاره به نحوه صعود ایران به این دوره از مسابقات، آمده است: « تیم ایران عناصر متمایزی دارد که می‌تواند با کمک این عناصر نه تنها از مرحله گروهی صعود کند بلکه می‌تواند به مسابقات المپیک راه یابد. آخرین باری که ایران در مسابقات المپیک حضور داشت به سال 1976 بر می‌گردد که این زمان زیادی است.»

ادامه این گزارش به تمجید از عملکرد بعضی از بازیکنان تیم امید اختصاص دارد: « سرمربی تیم ایران به مجموعه‌ای از بازیکنان فوتبال ایران اعتماد کرده است تا به هدف خود دست یابد؛ بازیکنانی مثل روزبه چشمی بازیکن استقلال، علی کریمی هافبکی که هم نام یکی از بهترین بازیکنان تاریخ ایران است، امیرارسلان مطهری مهاجم کلاسیک و مهدی ترابی یکی از خطرناکترین مهاجمان این مسابقات.»