به گزارش خبرگزاری مهرف فرود عسگري با رد ادعاي انجمن واردكنندگان برنج مبني بر ارزش گذاري بالاي برنج وارداتي در گمرک، گفت : اگر ما اين ادعا را بپذيريم، اولا براي تعداد محدودي که واردكننده برنج هستند كه تعداشان از انگشتان يک دست هم تجاوز نمي‌کند، رانت اقتصادي ايجاد كرديم و ثانيا توليد داخل را كه مد نظر اقتصاد مقاومتي است، به سمت نابودي خواهيم برد، چرا كه هر كيلوگرم برنج وارداتي ۳۵۰۰ تومان هست در حالي كه قيمت خريد تضميني ۳۶۸۰ تومان تعيين شده است.

عسگري افزود: با اين كار معلوم هست كه ديگر كسي به سمت خريد برنج تضميني که قيمت آن توسط دولت تعيين شده نخواهد رفت و همه به سمت واردات مي روند.