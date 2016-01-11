۹۰۵ هزار متر مربع اراضی ملی در استان سمنان واگذار شد

جعفر مرادی حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل جلسه كميسيون طرح های كشاورزی برای رسيدگی به درخواست مجريان طرح های كشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد.

وی گفت: در این جلسه ۴۹ فقره پرونده متقاضيان اراضي ملی برای اجرای طرح های کشاورزی توسط اعضای کمیسیون بررسی و اعلان نظر شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: اعضای کمیسون با واگذاری اراضی ملی مورد درخواست هفت فقره از این پرونده ها به مساحت ۹۰۵ هزار و ۴۰۱ مترمربع موافقت به عمل آمد و همچنين با انتقال قطعي اسناد عرصه دو فقره از پرونده ها به مساحت هفت هزار و ۵۳۳ مترمربع كه طرح آن ها به بهره برداری رسيده نیز موافقت شد.

مرادی حقیقی در خاتمه بیان کرد: برای ساير پرونده ها نيز تصميماتی از قبيل تعيين ميزان اجاره، تمديد قرارداد اجاره، تغيير نام يا طرح و ... گرفته شد.