روز درهای باز مساجد در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مسلمانان فرانسه در ابتکاری موسوم به «یک فنجان چای برادرانه» همزمان با سالگرد حمله عوامل منصوب به القاعده به سوپرمارکتی در شهر پاریس، درهای مساجد این کشور را به روی مردم گشود و از آنها برای شرکت در برنامه‌هایی به منظور گفت‌وگو درباره اسلام و آشنایی با این دین دعوت کرد.

در این مساجد بازدید کنندگان ضمن صرف چای و شیرینی، فرصتی را برای گفت‌وگو درباره اسلام یافتند و برخی نیز در نماز های جماعت شرکت کردند.

انور کبیبش، رئیس شورای مسلمانان فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفت: هدف ما از اجرای این طرح ایجاد فضایی است که در آن مردم بتوانند با مسلمانان عادی فرانسه ملاقات کنند و بدینوسیله ارزشهای واقعی دین اسلام برجسته تر شود.

همچنین برنارد کازونو، وزیر کشور فرانسه نیز دعوت برای بازدید از مسجدی در نزدیکی پاریس را پذیرفت و با تحسین این ابتکار عمل اظهار داشت: فرانسه بیش از هر زمان نیازمند مشارکت همه مسلمانان در فرانسه است.

اگرچه همه ۲۵۰۰ مسجد فرانسه در این طرح شرکت ندارند اما مهمترین مساجد این کشور ازجمله مسجد اعظم پاریس در آن شرکت کرده اند.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که یکسال پس از حوادث پاریس در ژانویه سال ۲۰۱۵، فرانسه صحنه افزایش اقدامات اسلام ستیزانه بوده است و برخی از آنها مساجد مسلمانان را هدف خرابکاری قراردادند.