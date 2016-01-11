عملکرد نهادها و بانک های ایلام در زمینه اشتغال مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ایلام با اظهار نارضایتی از عملکرد دستگاه های اجرایی و مسؤلان بانک های استان در زمینه عدم پرداخت مناسب تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان، اظهار داشت: استان ایلام در زمینه پرداخت اعتبارات مصوب در رتبه آخر کشور قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به بالا بودن آمار بیکاری در استان ایلام به خصوص در گروه سنی ۲۹-۱۰ سال، عملکرد ضعیف مسؤلان در زمینه عدم پرداخت اعتبارات اشتغالزایی مصوب به هیچ وجه قابل قبول نیست.

استاندار ایلام ابراز داشت: طبق برنامه تدوین شده در ابتدای سال باید ۵۰ درصد اعتبارات تا مهرماه پرداخت می شد، اما نگاهی به آمار پرداختی ها مشخص می کند در این زمینه عملکرد مسؤلان استان نامطلوب بوده است.

وی در زمینه پرونده های موجود در شعب بانکی که به دلایل مختلف بلاتکلیف مانده اند، اظهار داشت: مسؤلان شعب بانکها با بررسی این پرونده ها، پرونده های با ایراد غیرقابل حل را به دستگاههای اجرایی عودت دهند تا این دستگاهها متقاضیان دیگر را جهت دریافت تسهیلات معرفی کنند.

باتوجه به مذاکرات صورت گرفته در این جلسه مقررشد که مسؤلان در زمینه پرداخت اعتبارات تسریع و ظرف دو هفته نتیجه اقدامات خود را در جلسه کارگروه ارائه کنند.