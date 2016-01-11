توقیف ۸۰۰ دستگاه خودرو متخلف در شهرستان نهاوند

سرهنگ محسن اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه درزمینهٔ توقیف خودروهای متخلف فرماندهی انتظامی شهرستان با طرحریزی ویژهای بهصورت مستمر این اقدام را در دستور کار خود دارد، گفت: در این راستا نیز اولویت برخورد با متخلفین، مزاحمان و خودروهایی است که داری جرائم معوق هستند.
فرمانده انتظامی نهاوند همچنین افزود: در راستای اجرای طرح توقیف موتورسیکلتهای متخلف و مزاحم در شهرستان نیز در یک ماه گذشته ۴۰۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفشده است.
وی افزود: مجموعه نیروی انتظامی شهرستان در ایام سال برای برقرار کردن نظم و حفظ و آسایش شهروندان نسبت به توقیف موتورسیکلتهای متخلف اقدام میکند.
فرمانده انتظامی نهاوند بابیان اینکه ازجمله اقداماتی که توسط مجموعه انتظامی شهرستان در حال اجراست برخورد با راکبان متخلف و مزاحم است، به توقیف ۹۲ دستگاه خودروی سواری با تخلف بیش از ۱۰ میلیون ریال در ۹ ماه گذشته اشاره کرد.
سرهنگ محسن اقبالیان افزود: اغلب مالکین این ۹۲ دستگاه خودرو جرائم خود را پرداخت و خودروی خود را از توقیف در پارکینگ خارج کردهاند.
فرمانده انتظامی نهاوند بابیان اینکه اجرای قوانین از سوی مردم باعث نظم و آسایش و همچنین آرایش ترافیکی خواهد شد، گفت: این امر با تعامل و مشارکت مردم و رانندگان سوارهای شخصی و غیرشخصی ممکن خواهد بود.
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