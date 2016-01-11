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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۷

با تصویب مجلس؛

بیمه حوادث ساختمان‌های مسکونی و تجاری اجباری شد

بیمه حوادث ساختمان‌های مسکونی و تجاری اجباری شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

کمیسیون اقتصاد گزارش خود را در خصوص این لایحه به صحن علنی ارائه کرده و کلیات آن مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان با ۱۱۹ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی این لایحه به منظور جبران خسارت های مالی ناشی از سیل، زلزله، طوفان، صائقه کلیه ساختمان ها اعم از مسکونی و تجاری از ابتدای سال ۹۳ تحت پوشش اجباری بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار می گیرد.

 

 

 

کد مطلب 3021956

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