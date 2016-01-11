۳ رأس میش و کل وحشی زنده در منزل مسکونی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی محیط زیست ایلام، عبدالصاحب بازیار اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارشات مردمی مبنی بر زنده گیری و نگهداری سه رأس میش و کل وحشی در یک منزل مسکونی در شهرستان ملکشاهی، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست پس از دریافت مجوز ورود به منزل از مقامات قضایی به همراه مأمورین پاسگاه انتظامی ملکشاهی وارد منزل مسکونی مربوطه شدند.

وی افزود: پس از ورود، دو رأس میش و یک رأس کل وحشی از حیات این خانه مسکونی کشف و یک نفر متهم در این رابطه به مقامات قضایی معرفی شد.

وی تصریح کرد :کل و میش های مورد نظر جهت انجام معاینات به مرکز تیمار حیات وحش واقع در منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ شهر ایلام انتقال داده شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایلام ضمن تشکر از همکاری مردم و همیاران محیط زیست در کشف و برخورد با جرایم صید و شکار، از مردم طبیعت دوست استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی مراتب را از طریق شماره تلفن های ۳۳۳۳۲۲۸۶و ۳۳۳۳۱۸۰۴ اطلاع دهند.