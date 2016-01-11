به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور صبح دوشنبه در مراسم معارفه رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قرچک با حضور جمعی از مسئولان و مدیران استانی و شهرستان، با اشاره به این نکته که تلاش برای گسترش خدمت رسانی به مردم شهرستان در حال انجام است، اظهار داشت: استقرار اداره تعزیرات حکومتی در قرچک مایه خرسندی و مباهات است.

فرماندار قرچک افزود: در شهرستان قرچک بیش از ۹ هزار واحدصنفی وجود دارد که این ظرفیت، وجود راه اندازی اداره تعزیرات حکومتی در منطقه را بیش از پیش ضروری می سازد.

وی ادامه داد: استقرار ادارات و نهادهای مختلف به منظور خدمت رسانی بهتر و مطلوب تر در شهرستان قرچک در دستور کار مسئولان قرار داشت و راه اندازی اداره تعزیرات حکومتی یکی از نیازهایی بود که با تلاش های انجام شده، محقق شد.

مرسل پور یادآور شد: باید رییس اداره تعزیرات حکومتی با تعامل مثبت با ادارات و نهادهای مختلف، زمینه خدمت رسانی به مردم را فراهم کنند.

گفتنی است حامد امیری به عنوان رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قرچک معرفی شد.