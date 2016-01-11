طرح دو خطه کردن اهواز به اندیمشک در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم درویش‌زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید یک روزه خبرنگاران خوزستان از شهرستان اندیمشک اظهار کرد: در راستای اجرای پروژه‌های دو خطه کردن در خوزستان از چندی قبل پیگیردوخطه کردن مسیرهای ریلی اهواز به اندیمشک و اهواز به بندر امام بودیم. خوشبختانه اجرای این دو طرح هم اکنون در حال طی کردن مراحل نهایی است.

وی افزود: خط اهواز به اندیمشک در زیرسازی و ابنیه فنی پیشرفت خیلی خوب و حتی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. همچنین مسیر کمربندی نظامیه به میان دشت به طول ۳۷ کیلومتر نیز بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل راه آهن جنوب اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با ادامه این روند توضیح داده شده پروژه دو خطه کردن‌های فوق در زمان مقرر به بهره برداری برسد. البته پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و می‌توان به بهره برداری در زمان مقرر امیدوار بود.

درویش‌زاده بیان کرد: زیرسازی و ریل گذاری خط دوم اهواز به بندر امام (بین میان دشت تا سر بندر) با اعتبار یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال و به طول ۸۱ کیلومتر تکمیل شده و در حال طی مرحله نهایی است. در صورت بروز ندادن مشکل این پروژه تا دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

وی در ارتباط با پروژه دو خطه کردن اهواز به اندیمشک گفت: اعتبار پروژه دو خطه کردن اهواز به اندیمشک دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است و با توجه به اضافه شدن کمربندی نظامیه به میان دشت نیز ۳۷ کیلومتر به این پروژه و ضرورت احداث آن، اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال از محل ۲۵ درصد به پروژه افزوده و اعتبار هزینه شده را به سه هزار میلیارد ریال افزایش می‌دهد.

مدیرکل راه آهن جنوب اضافه کرد: بخشی از اعتبار این پروژه از محل فروش سهام شرکت فولاد خوزستان اختصاص پیدا کرده و کمبود اعتبار آن را نیز از طریق منابع داخلی راه آهن تأمین خواهیم کرد.

درویش‌زاده تصریح کرد: پروژه دو خطه دیگر نیز در مسیر اهواز به خرمشهر است که با با همکاری مسئولان استان به ویژه استاندار خوزستان و با توجه به ترافیک سبک این مسیر و بازسازی کامل آن اعتبار این خط را برای احداث خط بندر امام، شادگان و خرمشهر هزینه کردیم.

وی یادآور شد: راه آهن کشور موافقت قطعی خود را برای جابجایی حداقل یک میلیون تن نفت اعلام کرده است. سالانه چهار تن نفت به کشور وارد شده و راه آهن نیز برای حداقل یک تن اعلام آمادگی کرده ولی به تدریج با احداث پروژه‌های بیشتر راه آهن قطعا این آمار افزایش پیدا خواهد کرد. در حقیقت باری که هم اکنون از طریق کامیون‌ها و جاده جابجا می‌شود به تدریج جای خود را به راه آهن خواهد داد.

تشریح پروژه ریلی شلمچه به بصره

مدیر کل راه آهن جنوب خبر داد: ۳۴ کیلومتر خط از شلمچه تا بصره توسط دولت عراق و پلی به طول ۷۰۰ متر به دست ایران بر رودخانه اروند احداث می‌شود. این پل به درخواست کشور عراق باید به شکل «تاشو» باشد تا کشتی‌ها امکان عبور از داخل رودخانه را داشته باشند.

درویش‌زاده اضافه کرد: برای اجرای این پل باید یک طراحی خاص در نظر گرفته و چنین شرایطی باعث افزایش زمان ساخت خواهد شد. البته هم اکنون طرح اولیه پل توسط مشاور تهیه شده و بعد از تأئید راه آهن عراق و برآوردهای انجام شده وزارت راه نیز از دولت برای ساخت این پل درخواست تأمین اعتبار کرد.

وی بیان کرد: رئیس دفتر رئیس جمهور مکاتباتی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای واگذاری اعتبار ساخت این پل انجام داده ولی متأسفه تا به حال تاکنون هیچ اعتباری واگذار نشده است.

مدیرکل راه آهن جنوب ادامه داد: راه آهن مقدمات کار را فراهم و فهرستی از پیمانکاران واجد شرایط ساخت این پل تهیه کرده که درصورت تأمین اعتبار در مدت زمان کوتهای نسبت به برگزاری مناقصه اقدام کرده و عملیات اجرایی را هم شروع خواهد کرد.