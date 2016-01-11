خبرگزاری مهر، گروه سیاست- محمد رضا ثمری: یک عضو هیات علمی دانشگاه پیام‌نور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر گذاشت، به بررسی ابعاد مختلف اقدام عربستان در اعدام شیخ نمر پرداخت.

اعدام شیخ نمر روحانی برجسته شیعی و‌ مخالف رژیم عقب افتاده و منحط عربستان سعودی بیانگر بحران های فزاینده ای است که در داخل و خارج گریبان‌گیر ساختار سیاسی متصلب و سفاک این کشور شده است و چالشی دیگر را بر چالش ها و بحران های متعدد داخلی و منطقه ای آن افزوده است.

اعدام شیخ نمر بدون تردید گسل های اجتماعی و سیاسی و مذهبی عربستان را بیش از پیش فعال خواهد ساخت و بحران های داخلی فزاینده ای را در پیش روی این رژیم قرار خواهد داد. لازم به ذکر است که شیعیان عربستان در مناطق القطیف و الاحساء ساکن هستند و اتفاقا بیشترین ذخایر نفتی عربستان هم در همین منطقه قرار دارد.

شیعیان بر اساس آمار اعلام شده ۱۶ درصد از جمعیت ۲۶ میلیونی عربستان را تشکیل می دهند و اعدام بیرحمانه یک روحانی شیعی منتقد رژیم عربستان و سرکوب گسترده مخالفان و اقلیت های مذهبی می تواند چالش های جدی داخلی را برای ساختار سیاسی عربستان به ارمغان بیاورد.

از سوی دیگر ورود به جنگ بی هدف با مردم یمن و کشتار مستمر زنان و کودکان و انسانهای بی دفاع آن کشور بدون راهبرد مشخص در طول ده ماه گذشته بخوبی نشان داده است که حاکمان و جنگ افروزان سعودی در بکارگیری تاکتیک ها و ابزارهای موثر برای تاثیر گذاری در معادلات منطقه ای دچار اشتباهات فاحشی شده اند و نوعی سردرگمی و انفعال بر اقدامات آنها در یمن سایه افکنده است.

حاکمیت منحط عربستان سعودی که دهه ها است با خرج میلیاردها دلاری مروج تفکر وهابیت در سراسر جهان بوده است، بستر اصلی زایش و ترویج و گسترش تروریستهای تکفیری بوده و هست و ثمره این شجره ضاله سازمان های تروریستی و آدمخواری مانند القاعده و داعش و جبهه النصره و... هستند. منطقه خاورمیانه و عراق و سوریه و لیبی را در آتش خشونت های ضد انسانی و بی هدف فرو برده اند و از قتل و ترور دسته جمعی شهروندان بی گناه در سایر نقاط جهان ابایی ندارند. اکنون یک روحانی برجسته شیعه را که تنها با روش مبارزه مدنی و مسالمت آمیز نسبت به ظلم و تعدی حاکمان سعودی نسبت به شیعیان انتقاد و اعتراض داشته است را به جرم اقدامات تروریستی به جوخه اعدام می سپارد.

آنچه مسلم است سیاست های ضد بشری و تفرقه انگیز عربستان در تولید، ترویج و حمایت مالی و لجستیکی گسترده از تروریستهای تکفیری و ورود به جنگ بی هدف در یمن و کشتار بی وقفه مردم بیگناه در کنار فجایعی مانند فاجعه منا و سرکوب بیرحمانه مخالفین و منتقدین داخلی، حاکمیت منحط عربستان را بیش از پیش با چالش های جدی مواجه ساخته است و دیر یا زود موجبات سقوط آن را فراهم خواهد ساخت.