به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تیپ ۱۱۶ شهید صفوی قزوین، مسابقات فوتسال قهرمانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت ۱۴ تیم از یگانهای مختلف نزاجا از بیست و چهارم دیماه جاری آغاز و تا بیست و هشتم دیماه به مدت ۵ روز در سالن ورزشی شهید صیاد شیرازی ادامه مییابد.
مسابقات فوتسال قهرمانی نزاجا باهدف تقویت قوای جسمانی و روحی و افزایش اعتمادبهنفس کارکنان، ایجاد همبستگی و رقابت سالم در بین یگانهای تابعه و ارتقای توان رزمی یگانهای نزاجا با همکاری مدیریت تربیت و آموزش قرارگاه منطقهای شمال غرب نزاجا برگزار میشود.
فینال این دوره از مسابقات در روز دوشنبه ۲۸ دیماه سال جاری در سالن ورزشی شماره یک هلالاحمر استان از ساعت ۸ تا ۱۲ برگزار میشود و تماشای آن برای عموم مردم آزاد است.
در پایان این دوره از مسابقات، به تیمهای اول تا سوم و تیم اخلاق لوح تقدیر و جوایزی اهدا خواهد شد.
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