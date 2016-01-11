به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه یکشنبه در جلسه واگذاری پروژه های نیمه تمام لرستان به بخش خصوصی با اشاره به زمین اسب دوانی مرکز لرستان اظهار داشت: متاسفانه این زمین سالهاست که بلاتکلیف باقی مانده است.

وی با بیان اینکه زمین اسب دوانی ۱۰ تا ۱۵ سال بوده که همینطور بدون استفاده باقی مانده است تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان لرستان باید هرچه زودتر فکری برای این زمین راکد در خرم آباد داشته باشد.

استاندار لرستان با تاکید بر لزوم احیا و استفاده از زمین اسب دوانی خرم آباد عنوان کرد: اداره کل ورزش و جوانان لرستان باید با احداث سالن ورزشی، ورزشگاه و ... اقدام به احیا این زمین راکد اسب دوانی کند.

بازوند بیان داشت: اگر بخش خصوصی نیز حاضر به پذیرفتن این زمین اسب دوانی و احیا آن است باید اداره کل ورزش و جوانان آن را واگذار کند.

وی با تاکید بر اینکه زمین اسب دوانی به اندازه کافی در این استان خوابیده و باید فکری به حال آن کرد گفت: در این راستا اداره کل ورزش و جوانان لرستان باید طی سال ۹۵ زمینه تکمیل و احیا اسب دوانی خرم آباد را فراهم آورد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه می توان بر اساس قانون این زمین را به بخش خصوصی واگذار کرد گفت: ما باید از فعالیت بخش خصوصی برای احیا ظرفیت های خوابیده و تعطیل استان استقبال کنیم.

بازوند تصریح کرد: با اعتبارات دولتی ممکن است احیا اسب دوانی خرم آباد بیش از ۱۰ سال طول بکشد و این در حالیست که می توان با واگذاری آن به بخش خصوصی آن را در کمتر از سه سال احیا کرد.