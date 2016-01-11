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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۹:۴۸

هوشنگ بازوند انتقاد کرد؛

واکنش استاندار لرستان به بلاتکلیف بودن زمین اسب‌دوانی خرم‌آباد

واکنش استاندار لرستان به بلاتکلیف بودن زمین اسب‌دوانی خرم‌آباد

خرم آباد - استاندار لرستان از عدم تعیین تکلیف زمین اسب دوانی مرکز این استان انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه یکشنبه در جلسه واگذاری پروژه های نیمه تمام لرستان به بخش خصوصی با اشاره به زمین اسب دوانی مرکز لرستان اظهار داشت: متاسفانه این زمین سالهاست که بلاتکلیف باقی مانده است.

وی با بیان اینکه زمین اسب دوانی ۱۰ تا ۱۵ سال بوده که همینطور بدون استفاده باقی مانده است تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان لرستان باید هرچه زودتر فکری برای این زمین راکد در خرم آباد داشته باشد.

استاندار لرستان با تاکید بر لزوم احیا و استفاده از زمین اسب دوانی خرم آباد عنوان کرد: اداره کل ورزش و جوانان لرستان باید با احداث سالن ورزشی، ورزشگاه و ... اقدام به احیا این زمین راکد اسب دوانی کند.

بازوند بیان داشت: اگر بخش خصوصی نیز حاضر به پذیرفتن این زمین اسب دوانی و احیا آن است باید اداره کل ورزش و جوانان آن را واگذار کند.

وی با تاکید بر اینکه زمین اسب دوانی به اندازه کافی در این استان خوابیده و باید فکری به حال آن کرد گفت: در این راستا اداره کل ورزش و جوانان لرستان باید طی سال ۹۵ زمینه تکمیل و احیا اسب دوانی خرم آباد را فراهم آورد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه می توان بر اساس قانون این زمین را به بخش خصوصی واگذار کرد گفت: ما باید از فعالیت بخش خصوصی برای احیا ظرفیت های خوابیده و تعطیل استان استقبال کنیم.

بازوند تصریح کرد: با اعتبارات دولتی ممکن است احیا اسب دوانی خرم آباد بیش از ۱۰ سال طول بکشد و این در حالیست که می توان با واگذاری آن به بخش خصوصی آن را در کمتر از سه سال احیا کرد.

کد مطلب 3021986

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