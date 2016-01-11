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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۹:۵۴

صبح امروز؛

مراسم تشییع سردار فولادگر برگزار شد

مراسم تشییع سردار فولادگر برگزار شد

پیکر مهاجر الی الله سردار فولادگر صبح امروز در شهرک شهید محلاتی تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع سردار فولادگر از جانباختگان حادثه منا امروز صبح دوشنبه (۲۱ دی ماه) با حضور جمعی از مقامات و مسئولان لشکری و کشوری و آحاد امت حزب الله از مقابل منزل وی واقع در شهرک شهید محلاتی به سوی مقبره الشهداء برگزار شد.

بنا بر این گزارش، پیکر مطهر این فرمانده دوران دفاع مقدس پس از تشییع برای انجام مراسم تشییع و خاکسپاری در گلستان شهدای اصفهان به این استان منتقل می شود.

سردار سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، آیت الله موحدی کرمانی، حجت الاسلام سالک، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سردار ساجدی‌نیا، محمدرضا باهنر، سردار احمد وحیدی از جمله شخصیت هایی بودند که در مراسم تشییع سردار فولادگر شرکت کرده بودند.

به گزارش مهر، سردار فولادگر از فرماندهان سپاه و کار شناسان مسایل منطقه و نیز مسوول بخش مبلغان عربی زبان بعثه مقام معظم رهبری در حج بود که در جریان فاجعه منا مفقود شد و حدود دو هفته پیش برخی اعضای خانواده وی با حضور در عربستان آزمایشات تخصصی برای تعیین سرنوشت وی انجام دادند.

کد مطلب 3021992

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