سرمربی تیم فوتبال رئال بتیس برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بتیس شنبه شب با نتیجه یک بر صفر مقابل ختافه تن به شکست داد و اکنون در خطر سقوط به دسته پایین تر فوتبال اسپانیا قرار دارد.

پپه مل، مربی پیشین تیم فوتبال وستهام، در دسامبر سال ۲۰۱۴ هدایت بتیس را بر عهده گرفته بود. وی از فوریه سال ۲۰۱۰ تا دسامبر سال ۲۰۱۳ هم هدایت این تیم را بر عهده داشت.

در بیانیه سایت باشگاه بتیس آمده است: رئال بتیس از زحمات پپه مل تشکر می کند و برای آینده حرفه ای این مربی بهترین آرزوها را دارد.

این باشگاه اسپانیایی هنوز نامی از جایگزین این مربی اعلام نکرده است.