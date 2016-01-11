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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱

معاون متوسطه آموزش‌وپرورش به مهر خبر داد؛

جمعیت دانش آموزان فنی و حرفه‌ای اردبیل کاهش یافت

جمعیت دانش آموزان فنی و حرفه‌ای اردبیل کاهش یافت

اردبیل – معاون متوسطه آموزش‌وپرورش استان اردبیل از کاهش جمعیت دانش آموزان فنی و حرفه‌ای این استان خبر داد.

شهداد عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل حذف پایه اول دبیرستان در سال تحصیلی جاری جمعیت دانش آموزان فنی و حرفه‌ای کاهش‌یافته است.

وی با یادآوری سهم ۴۸ درصدی دانش آموزان فنی و حرفه‌ای در سال‌های اخیر اضافه کرد: باوجود برنامه‌ریزی جهت جلب نظر دانش آموزان به رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش آمار دانش آموزان با افت همراه شد.

معاون متوسطه آموزش‌وپرورش استان درعین‌حال عامل دیگری را در کاهش آمار دانش آموزان مؤثر دانست و تصریح کرد: برخی مدیران مدارس به‌صورت غیرمستقیم از انتخاب رشته‌های فنی و حرفه‌ای ممانعت می‌کنند.

عبداللهی متذکر شد: توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای به‌ویژه متناسب با نیاز بازار کار و ضرورت‌های بازار استان از اهداف آموزش‌وپرورش است و ما در تلاشیم آمار دانش آموزان در این بخش افزایش یابد.

وی با ابراز نگرانی از گرایش بیش‌ازحد دانش آموزان به رشته تجربی افزود: متأسفانه علاقه‌مندی به پزشک شدن موجب شده بالای ۵۰ درصد از دانش آموزان ما در رشته‌های تجربی حضور یابند.

معاون متوسطه آموزش‌وپرورش استان به‌ضرورت تعریف ظرفیت هر یک از رشته‌ها تأکید کرد ومتذکر شد: این توزیع نامتوازن تأثیرات مطلوبی در بردارد و با توجه به ظرفیت مشخص دانشگاه در جذب رشته‌های پزشکی، لازم است خانواده‌ها با آگاهی لازم عمل کنند.

عبداللهی تأکید دارد که درصورتی‌که برای رشته‌های ریاضی و فنی و حرفه‌ای تسهیلاتی ایجاد شود می‌توان زمینه علاقه‌مندی دانش آموزان به آن‌ها را فراهم کرد.

کد مطلب 3021995
محمد میرزایی ناطق

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