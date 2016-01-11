خبرگزاری مهر- گروه استانها: سکینه اسمی - موقعیت جغرافیایی ویژه آذربایجان غربی در برخی مناطق به ویژه مناطق صعب العبور شرایطی را برای دانش آموزان فراهم آورده که در کنار کمبود امکانات و... با مشکلی به عنوان عبور پرمخاطره از جاده نیز دست و پنجه نرم کنند ولی این مشکل در حالی است که سالها به دلیل کمبود اعتبار و بی توجهی برخی مسئولان همچنان به قوت خود باقی است معضلی که براحتی با اعتبارات مناسب میتوان آن را حل کرد.
هر چند آمار دقیقی از میزان تلفات و یا آسیبهای جدی وارده به دانش آموزان وجود ندارد اما براساس آمار رسمی اعلامی از سوی مسئولان یک سوم از تلفات عابران پیاده در جادههای آذربایجان غربی مربوط به دانش آموزان مدارس حاشیه راه ها است.
مدارسی که به دلیل موقعیت جغرافیایی روستاها در حاشیه جادهها قرار گرفته و نبود تجهیزات ایمنی لازم برای آشکارسازی این مدارس به همراه نبود مهارتهای نرم افزاری در بین دانش آموزان هر سال جان تعداد زیادی از فرزندان و آینده سازان این مرز و بوم را گرفته و هر لحظه جان تعدادی را نیز تهدید میکند.
در این میان متاسفانه با وجود اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها از سال ۸۳ در استان کمبود اعتبار و تخصیص قطره ای آن روند اجرای این طرح را در برخی مواقع بسیار کند کرده است.
۴۰۰ مدرسه آذربایجان غربی در حاشیه راهها واقع شدهاند
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانههای آذربایجان غربی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خطرات و آسیبهای ناشی از واقع بودن مدارس در حاشیه راهها برای دانش آموزان این مدارس گفت: در استان ما طبق برآوردهای اولیه حدود ۴۰۰ مدرسه شناسایی شده که در حاشیه راهها واقع شدهاند.
فروغ فاریابی با بیان اینکه در این راستا از سال ۸۳ طرح ایمن سازی این مدارس در استان در حال اجراست، اظهارداشت: متاسفانه در حال حاضر به دلیل کمبود اعتبار روند اجرای این طرح در استان با کندی پیش میرود.
وی با اعلام اینکه طرح ایمن سازی مدارس در دو بخش ایمن سازی فیزیکی و آموزشی در استان اجرا میشود عنوان کرد: با وجود کمبود اعتبار شدید در این بخش ولی به دلیل اهمیت صیانت از جان دانش آموزان این مدارس طرح هیچ وقت تعطیل نشده و همچنان در حال اجراست.
فاریابی با اشاره به مساعدتهای مالی استانداری طی سالهای اولیه اجرای طرح افزود: در صورت مساعدت مالی ارگانهای ذیربط تعداد مدارس ایمن سازی شده در سال به بیش از ۳۰ مدرسه میرسد ولی با کمبود اعتبار در سالهای آتی نمیتوان این تعداد مدرسه را ایمن سازی کرد.
وضعیت برخی مدارس تاسف بار است
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانههای آذربایجان غربی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و قرار گرفتن مدارس در حاشیه راهها گفت: مدارس همیشه در خطر بروز سانحه قرار دارند و این طرح نباید تنها به یک مقطع زمانی معطوف شود چرا که با بارش سنگین برف دانش آموزان دچار مشکلاتی اساسی میشوند.
فاریابی با تاکید بر اینکه باید در تمام طول سال به صورت مستمر نسبت به بازآموزی نه تنها دانش آموزان بلکه کادر آموزشی مدارس هم اقدام شود تا همیشه آمادگی ذهنی چگونگی استفاده از جاده برای رسیدن به مدرسه را داشته باشند، گفت: تاکنون به دلیل واقع بودن این مدارس در حاشیه راهها شاهد حوادث زیادی حتی تلفات جانی دانش آموزان بودهایم.
وی با تاکید بر اینکه نهادینه کردن ایمن سازی تردد به مدارس حاشیه راه های نیازمند مشارکت همگانی و ارائه آموزشهای مستمر به دانش آموزان است، گفت: ایمن سازی در سه بخش آموزش، تجهیز مدرسه به وسایل ایمنی و ایمن سازی فیزیکی در قالب نصب تابلو و چراغ چشمک زن و علائم افقی و ایجاد خط کشیهای لازم بر کف جاده آسفالت اجرایی میشود.
فاریابی با بیان اینکه طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه های آذربایجان غربی به منظور ارتقای ایمنی راهها و کاهش تصادفات رانندگی در محورهای ارتباطی اجرایی میشود، اعلام کرد: فرهنگ سازی در خصوص بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور دانش آموزان این مدارس، لزوم بازآموزی دانش آموزان و احیای محیط پیرامون این مدارس برای متمایز ساختن آنها نیز از مهمترین اهداف این طرح است.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانههای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه متاسفانه وضعیت برخی مدارس استان تاسف بار است، گفت: ۴۰۰ مدرسه شناسایی شده در حاشیه راه های استان مدارسی را شامل میشوند که با اجرای طرح ایمن سازی میتوان جلوی بخشی از حواث را که جان دانش آموزان را تهدید میکند، گرفت اما هستند مدارسی که نیازمند جابجایی یا اقدامات اساسی تری هستند.
روند ایمن سازی مدارس آذربایجان غربی باید تسریع شود
وی با اشاره به اینکه سالانه نزدیک ۳۰ مدرسه در استان تحت پوشش طرح ایمن سازی قرار میگیرد، گفت: در سالهای اخیر با تزریق اعتبارات قطره ای به این بخش اجرای طرح با کندی پیش رفت این در حالی است که ضرورت ایمن سازی مدارس بیش از گذشته احساس میشود.
فاریابی با بیان اینکه هنوز هستند مدارس حاشیه راههایی که به دلیل نبود دیوار دانش آموزان آن محوطه مشخصی برای بازی دانش آموزان نداشته و هر لحظه خطر وقوع تصادف آنها را تهدید میکند، گفت: ایمن سازی در سه بخش آموزش، تجهیز مدرسه به وسایل ایمنی و ایمن سازی فیزیکی در قالب نصب تابلو و چراغ چشمک زن و علائم افقی و ایجاد خط کشیهای لازم بر کف جاده آسفالت اجرایی میشود.
وی با اشاره به ضرورت مشارکت همگانی در اجرای این طرح عنوان کرد: برخی از این مدارس استان را تنها با کوچکترین علایم ایمنی از جمله آموزش، خط کشی خیابان، نصب چراغ و تجهیزات فیزیکی میتوان ایمن سازی کرد این در حالی است که اجرای آنها اعتبار چندانی نیاز ندارد اما در برخی مواقع این اعتبار اندک نیز تأمین نمیشود.
فاریابی با بیان اینکه دانش آموزان این مدارس همیشه در خطر بروز سانحه قرار دارند و این طرح نباید تنها به یک مقطع زمانی معطوف شود، ادامه داد: باید در تمام طول سال به صورت مستمر نسبت به بازآموزی نه تنها دانش آموزان بلکه کادر آموزشی مدارس هم اقدام تا همیشه آمادگی ذهنی چگونگی استفاده از جاده برای رسیدن به مدرسه را داشته باشند.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانههای آذربایجان غربی ادامه داد: طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها در دو بخش ایمن سازی فیزیکی و نرم افزاری اجرا میشود که ایمن سازی فیزیکی شامل تجهیز مدرسه به وسایل ایمنی، نصب تابلو و چراغ چشم گربه ای و علائم افقی در مقابل مدارس و ایجاد خط کشیهای لازم بر کف جاده آسفالت و ایمن سازی نرم افزاری هم شامل ارائه آموزش و فرهنگ سازی در بین دانش آموزان در خصوص بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور آنان میشود.
۲۰۰ مدرسه در آذربایجان غربی ایمن سازی شدهاند
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای آذربایجان غربی نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از آغاز طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها تاکنون نزدیک ۲۰۰ مدرسه ایمن سازی شده و تسریع در روند اجرای طرح در مابقی مدارس نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است.
عبدالحسین علی اکبری با بیان اینکه طرح ایمنسازی مدارس حاشیه راهها در بخشهای آموزش نظری، ایمنسازی فیزیکی محوطه بیرونی مدارس و تجهیز مدارس به اقلام ایمنی اجرایی میشود عنوان کرد: در حالت کلی ایمن سازی مدارس در سه بخش آموزش، تعیین گذربان و ایمن سازی فیزیکی انجام میشود و در صورت نیاز مدارس بازنگری شده و آموزشهای لازم برای بار دوم ارائه میشود که امسال ۱۵ مدرسه بازآموزی میشوند.
وی با بیان اینکه بر اساس این طرح هر سال تعداد ۳۰ مدرسه تحت پوشش این طرح قرار میگیرد، اظهارداشت: در کنار اجرای طرح ایمن سازی، فرهنگ سازی رعایت قوانین رانندگی نیازمند مشارکت دستگاههای متولی در این زمینه و اختصاص اعتبارات ویژه هستیم.
وی با اشاره به اینکه مدارس قابلیت اجرای طرح از سوی آموزش و پرورش مشخص میشود و اولویت بندی با توجه به اعتبار سازمان مرکزی و بخشی نیز از سوی استانداری تأمین میشود گفت: درکنار اجرای این طرح باید تلاش شود از احداث مدارس در حاشیه راهها خودداری شود.
مسئول ایمن سازی مدارس حاشیه راه های اداره كل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در خصوص ایمن سازی مدارس حاشیه راهها گفت: مدارس حاشیه راه ها در مقایسه با مدارس داخل شهرها از نظر امكانات و محیط پیرامون با كمبودهایی روبروهستند و نباید ناایمن بودن را نیز به این كمبودها اضافه كنیم در این خصوص وظیفه آموزش و پرورش شناسایی این مدارس و معرفی جهت ایمن سازی به اداره کل حمل و نقل و پایانه هاست.
مجتبی ملازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایمن سازی این مدارس در اولویت قرار گرفته است، عنوان کرد: بر اساس تعریف و استانداردهای مشخص شده از سوی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مدارس نا ایمن در جاده های استان شناسایی و تحت پوشش این طرح قرار می گیرند که این راستا آموزش و پرورش نیز همکارهای لازم را دارد.
وی یادآور شد: از زمان آغاز اجرای طرح ایمن سازی، ساخت مدرسه در حاشیه راه ها متوقف شده است و هماهنگی لازم با دبیران مدارس برای فراگیری آموزش های نرم افزاری اداره كل حمل و نقل و پایانه های استان انجام شده است.
حضور با آرامش در مدارس حق مسلم تمامی دانش آموزان است کاش مسئولان با تخصیص اعتبارات ویژه در زمینه ایمن سازی مدارس حاشیه راهها چاره اندیشی اساسی کنند تا خانواده و دانش آموزان دغدغه ای جز فراگیری علم نداشته باشند.
نظر شما