به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه یک روزه آموزشی منشور فرهنگی انقلاب اسلامی با ارائه حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا و مسجد مقدس جمکران در قم برگزار می شود.

در این کارگاه یک روزه آموزشی که با محوریت کتاب ارزشمند منشور فرهنگی انقلاب اسلامی نوشته حجت الاسلام علی ذوعلم و با هدف تبيين و انتقال محتوای «منشور فرهنگي انقلاب اسلامي» و مفاهيم اساسي آن به مخاطبان اصلي و همچنین تربيت مدرس در موضوع «منشور فرهنگی انقلاب اسلامی» به منظور اشاعه محتوای آن در دستگاه ‌های فرهنگی توسط مدرسين شاغل در هر دستگاه برگزار می شود، مديران و كارشناسان ارشد و مياني دستگاه‌ های فرهنگی کشور حضور خواهند داشت.

تبيين كليّات منشور مشتمل بر تعاريف، اهداف، اصول، مخاطبان، مباني، معيارها، راهبردهاي كلان و استلزامات اجرايي، همچنین تبيين مفاهيم اساسي و كليدي منشور مشتمل بر اهداف، مقاصد و ارزش‌ها، راهبردها، اصول و سياست‌ها، عرصه‌ها و مقولات آسيب‌ها و چالش‌ها و همچنین تبيين كامل متن منشور و همة اجزاي آن مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

لازم به ذکر است این کارگاه علمی، سه شنبه ۲۲ دی ماه از ساعت ۸:۱۵ تا ۱۶:۳۰ در سالن جلسات ساختمان اداری در محل مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.