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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۴

با ارائه حجت الاسلام علی ذوعلم؛

کارگاه آموزشی یک روزه منشور فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی یک روزه منشور فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا و مسجد مقدس جمکران، کارگاه یک روزه آموزشی منشور فرهنگی انقلاب اسلامی را در قم برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه یک روزه آموزشی منشور فرهنگی انقلاب اسلامی با ارائه حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا و مسجد مقدس جمکران در قم برگزار می شود.

در این کارگاه یک روزه آموزشی که با محوریت کتاب ارزشمند منشور فرهنگی انقلاب اسلامی نوشته حجت الاسلام علی ذوعلم و با هدف تبيين و انتقال محتوای «منشور فرهنگي انقلاب اسلامي» و مفاهيم اساسي آن به مخاطبان اصلي و همچنین تربيت مدرس در موضوع «منشور فرهنگی انقلاب اسلامی» به منظور اشاعه محتوای آن در دستگاه ‌های فرهنگی توسط مدرسين شاغل در هر دستگاه برگزار می شود، مديران و كارشناسان ارشد و مياني دستگاه‌ های فرهنگی کشور حضور خواهند داشت.

تبيين كليّات منشور مشتمل بر تعاريف، اهداف، اصول، مخاطبان، مباني، معيارها، راهبردهاي كلان و استلزامات اجرايي، همچنین تبيين مفاهيم اساسي و كليدي منشور مشتمل بر اهداف، مقاصد و ارزش‌ها، راهبردها، اصول و سياست‌ها، عرصه‌ها و مقولات آسيب‌ها و چالش‌ها و همچنین تبيين كامل متن منشور و همة اجزاي آن مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

لازم به ذکر است این کارگاه علمی، سه شنبه  ۲۲ دی ماه از ساعت ۸:۱۵ تا ۱۶:۳۰ در سالن جلسات ساختمان اداری در محل مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 3022009

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