کسب دو مدال طلا از سوی ورزشکاران شهرضا در مسابقات آسیا- اقیانوسیه

مرتضی جانقربان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: تیم ملی پاورلیفتینگ جمهوری اسلامی ایران با ۱۴ ورزشکار و چهار مربی در مسابقات قهرمانی آسیا - اقیانوسیه که در کشور ازبکستان با حضور ورزشکاران ۱۳ کشور برگزار شد، شرکت کرد.

وی افزود: این دوره از مسابقات به مدت هفت روز با حضور ورزشکاران قدرتمندی از کشورهای مختلف برگزار شد و استان اصفهان با هشت ورزشکار سهم قابل توجهی در ساختار تیم ملی کشورمان داشت.

رئیس هئیت پرورش اندام و بدنسازی شهرضا با بیان اینکه سطح این دوره از مسابقات نسبت به دوره های گذشته افزایش قابل توجهی داشت، عنوان کرد: در این دوره از مسابقات تیم پیشکسوتان موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و تیم بزرگسالان نیز در رده سوم قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در مجموع ورزشکاران استان اصفهان با کسب چهار مدال طلا و دو مدال برنز نقش بسزایی در موفقیت های تیم ملی کشورمان داشتند.

جانقربان با اشاره به اینکه جایگاه فاخر رشته پرورش اندام و بدنسازی در شهرضا برای همگان هویدا شده است، اظهار داشت: در این دوره از مسابقات علیرضا رضایی در دسته ۱۰۵ کیلوگرم بزرگسالان و احمدرضا محمودی در دسته ۱۰۵ کیلوگرم نوجوانان به عنوان دو ورزشکار برجسته شهرضا موفق به کسب مدال طلا شدند.

وی بیان داشت: بنده در این دوره از مسابقات به عنوان مربی و داور اعزامی فعالیت داشتم.

رئیس هئیت پرورش اندام و بدنسازی شهرضا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شایسته سالاری و تخصص گرایی در راس سیاست گذاری های فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی قرار گرفته است، بیان داشت: برهمین اساس آقایان سید محمدعلوی، سید علیرضا قریشی، حسین رئیسی و مرتضی جانقربان که از ورزشکاران و اعضای هئیت پرورش اندام شهرضا هستند به ترتیب به عنوان مسئول برگزاری مسابقات کمیته پاورلیفتینگ استان اصفهان، مسئول اجرایی مسابقات، دبیر کمیته قوی ترین مردان استان اصفهان و مسئول کمیته فنی پاورلیفتینگ استان اصفهان منصوب شدند.