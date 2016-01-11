الان بهترین زمان برای خداحافظی است/ بدترین روزم در بندرعباس بود

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم فوتسال تاسیسات دریایی مقابل فردوسی مشهد در هفته پایانی لیگ برتر و رسیدن به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات، اظهار کرد: بازی بسیار سخت و زیبایی بود و تماشاگرانی که در سالن حضور داشتند، از تماشای این مسابقه لذت بردند. در آخرین لحظاتی که فکر می‌کردیم همه چیز تمام شده است، خدا یکبار دیگر به ما لطف داشت و توانستیم در ثانیه‌های پایانی گل دوم را بزنیم.

هر چه زدیم به گل نرفت

وی افزود: ما مقابل فردوسی خوب بازی کردیم و بر خلاف جهت بازی گل خوردیم. اواخر بازی بود که احساس کردیم هر چه می‌زنیم وارد دروازه حریف نمی‌شود. برای همین در چهار دقیقه آخر ریسک کردیم و به بازی پنج نفره روی آوردیم و به نتیجه رسیدیم.

سه سال و کسب چهار قهرمانی

سرمربی - بازیکن با بیان اینکه موفق شده است با سومین قهرمانی متوالی خود را در لیگ برتر به دست بیاورد، تصریح کرد: من کار مربیگری را با پشتوانه خانواده دبیری آغاز کردم و به پشتوانه همین خانواده و کادر مربیگری موفق شدم اولین عنوان قهرمانی در قامت سرمربی را به دست بیاورم. سپس به تیم تاسیسات آمدیم و اسفند سال گذشته این عنوان را از آن خود کردیم. در آسیا هم به عنوان قهرمانی رسیدیم و خوشبختانه روز گذشته هم مجددا این عنوان را در لیگ برتر تکرار کردیم.

روی سکوها می‌میرم و زنده می‌شوم

شمسایی که دو مسابقه آخر تیمش را به خاطر مصدومیت از دست داده بود و از روی سکوها تاسیسات را هدایت می‌کرد، گفت: استرس من روی سکوها به مراتب بیشتر است. وقتی به عنوان بازیکن در داخل زمین هستید، اگر استرسی هم باشد، در همان دقایق ابتدایی تمام می‌شود ولی من روی سکوها می‌میرم و زنده می‌شوم.

بدترین روز لیگ برای من در بندرعباس رقم خورد

وی در پاسخ به این سئوال که سخت‌ترین و شیرین‌ترین لحظه‌ لیگ چه زمانی برایش رقم خورده بود، تاکید کرد: سخت‌ترین و بدترین روز ما بازی با آذرخش بندرعباس در این شهر بود چون در ۳۰ ثانیه پایانی بازی گل مساوی را خوردیم و صدر جدول را از دست دادیم. دیگر کاری از دست ما ساخته نبود ولی خدا یکبار دیگر نظر لطفش را به ما داشت و توانستیم در ۲۴ ثانیه مانده به پایان بازی با فردوسی، گل برتری را بزنیم و قهرمان شویم. این 24 ثانیه پایانی شیرین‌ترین لحظه لیگ امسال برای من بود.

امیدوارم تیم ملی موفق باشد

سرمربی - بازیکن تیم تاسیسات درباره اینکه در میانه فصل گفته بود تیمش به خاطر تیم ملی ضربه خورده است، گفت: فعلا قصد ندارم در این خصوص صحبت کنم. به موقع درباره این موضوع حرف می‌زنم. امیدوارم تیم ملی در جام ملتهای آسیا موفق باشد.

نتوانستم دیروز استخاره کنم

شمسایی در پاسخ به این سئوال که «آیا بعد از پایان بازی برای خداحافظی از دنیای بازیگری استخاره کرد یا خیر؟» اظهار کرد: در بازی روز گذشته آنقدر استرس و فشار روی من بود که نتوانستم استخاره کنم. به هر حال آن مسابقه هر چه بود تمام شد. ما انگار تازه متولد شده‌ایم. فعلا باید چند روزی بگذرد و بعد تصمیم بگیرم.

الان بهترین زمان برای خداحافظی است

وی درباره اینکه گفته بود اگر به عنوان قهرمانی لیگ برسد، از بازی کردن در فوتسال خداحافظی خواهد کرد، گفت: امسال برای من سال قشنگی بود. در عرض یکسال دو بار در لیگ برتر و یکبار در جام باشگاه‌های آسیا قهرمان شدیم. حتی به عنوان بهترین فوتسالیست آسیا انتخاب شدم. با این شرایط الان بهترین زمان برای خداحافظی است ولی همانطور که گفتم چند روز دیگر تصمیم می‌گیرم.

قراردادم با تاسیسات تمام شد

سرمربی تیم تاسیسات دریایی درباره اینکه آیا سال آینده هم در این تیم خواهد بود یا خیر، تصریح کرد: باید دید وضعیت لیگ به کجا می‌رسد و چه زمانی قرار است مسابقات شروع شود. فعلا برنامه خاصی ندارم. قراردادم با تاسیسات دو ساله بود که تمام شد. باید دید در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.

زانویم را باز کنند باید تا مچ پا را عمل کنند!

شمسایی با اشاره به تداوم مصدومیتش یادآور شد: در زانوی من جایی نیست که سالم باشد. حتی الان آرتروز هم گرفته‌ام. از امروز باید پیگیر کارم باشم و اگر قرار باشد جراحی کنم، یکی، دو هفته دیگر این کار را خواهم کرد. فکر می‌کنم اگر زانوی مرا برای جراحی باز کنند باید تا مچ پا را عمل کنند! (با خنده)

سرمربی تیم تاسیسات در پایان از زحمات استاندار و هیات فوتبال خراسان رضوی برای تدارک جشن قهرمانی تشکر کرد.