ولی فقیه بازتاب دهنده نظرات امام عصر(عج) است

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژگی و مؤلفه های نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از منظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری موضوعی بود که با حضور کارشناسان در میزگرد «گفت وگوی سیاسی» رادیو گفت وگو بررسی شد.

حجت الاسلام سیدمحمد قائم مقامی، استاد حوزه علمیه ضمن مهم برشمردن جایگاه خبرگان اظهار کرد: «ولایت فقیه در ادامه جایگاه مقدس امامت و نبوت تعریف شده است و به اعتقاد ما عامل تحول آفرین انقلاب اسلامی به این مهم باز می گردد که حقیقتی قدسی در صحنه جهان پدیدار شود.»

وی این جایگاه را بسیار خطیر دانست و ادامه داد: «ولایت برای علما جعل بر عنوان شده؛ نه اسم! بنابراین آن کسی که در جایگاه ولایت فقیه قرار گرفته، نماینده بزرگ امام زمان-عج- است و نظرات امام عصر-عج- را بازتاب می دهد.»

حجت الاسلام قائم مقامی با بیان اینکه خبرگان بایستی این مقام را بشناسند، تصریح کرد: «حکم فقیهانه بایستی بصورت حکیمانه اجرا شود. همانطور که در تاریخ انقلاب اسلامی دو ولی فقیه داشتیم که واجد این دو شرط بودند؛ بنابراین کسانی که قرار است این مقام را تعیین-تمیز و تشخیص- کنند، [باید این مقام را بشناسند].»

وی با اعلام اینکه وظیفه خبرگان مبنی بر موضوع نصب فرد بر جایگاه رهبری نیست، اظهار کرد: «نمایندگان رهبری بخشی از خبرگان حاضر در مکتب اسلامی هستند که ممکن است در ایران باشند یا نباشند ولی از آن جا که در نظام ما، دین حضوری رسمی و قانونی دارد، باید مجلسی با عنوان خبرگان داشته باشیم.»

حجت الاسلام قائم مقامی ادامه داد: «بدلیل وجود مقام بالای علما، این امر به آن ها حکم شده که هرچه نظر دهید، امام زمان-عج- نیز آن را تایید و امضا می کند که با موضوع نصب فرق دارد چون این قضیه خلاف نگاه الهی است.»

وی ورود فعالیت های سیاسی و جناحی در این حوزه را غیر قابل قبول دانست و گفت: «فلسفه وجودی انقلاب بر این امر استوار است که دین ناظر مسائل سیاسی باشد و در این حوزه بیداری مردم را می طلبد؛ بنابراین خبرگان باید عالم و روشنفکر بوده و دین را بر سیاست حاکم بدانند.»

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محمدابراهیم نکونام، معاون سابق دادستان کل کشور در خصوص ویژگی نمایندگان خبرگان رهبری اظهار کرد: «اهمیت و شایستگی این نمایندگان باید با وظایف رهبری هماهنگ باشد؛ یعنی کسی که وظایف رهبری را بشناسد، خواهد توانست بعنوان یک خبره، رهبری را تعیین نماید.»

وی ولایت فقیه را ادامه ولایت پیامبر(ص) خواند و افزود: «رجوع به متخصص حکمی عقلی است و در ولایت فقیه کسی که واجب شرایط و صفات باشد، باید به او مراجعه کرد.»

حجت الاسلام نکونام با اشاره به روایت جانشینی حضرت امام موسی کاظم(ع) به جای امام صادق(ع)، اهمیت خبرگان را مورد تاکید قرار داد و گفت : «بدنبال خبرگان رهبری، بحث فقها نیز مطرح است که آشنای موازین و ملاک های شرعی هستند و اگر به این جا برسیم، قطعا مشکل حل می شود.»

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «لازم است که مردم بدانند جمهوری اسلامی در همه ارکان به آرای عمومی متکی است و آنچه تثبیت شده و مورد رای مردم است، قانون اساسی است.»

حجت الاسلام نکونام افزود: «خبرگان منتخب مردم قانون اساسی را بر اساس مباحث نظری و اعتقادات تصویب کرده و مجددا به تایید مردم می رساند و قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره می شود و این واژه ها از اعتقادات دینی گرفته شده.»

وی گفت: «در قانون اساسی اول بحث مطلقه را نداشتیم و بعد از دستور حضرت امام-ره- این واژه اضافه شد؛ چراکه معتقدیم پیامبر-ص- خاتم الانبیاء و دین کامل است و این دین تنها برای اداره فرد نیست و این احکام نیازمند حکومت است.»

حجت الاسلام نکونام در این راستا بر لزوم آشنایی حاکم جامعه با مباحث دینی تاکید کرد و افزود: «چه کسی می تواند این حاکم را انتخاب کند... گرچه مقام معظم رهبری می فرمایند هنوز اول راهیم؛ اما جهت مان بر مبنای احکم الهی است.»

این محقق و نویسنده و پژوهشگر علوم دینی در خصوص اختیارت ولی فقیه گفت: «حضرت امام-ره- به صراحت فرمودند بدیهی است، ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم-ص- را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم-ص- ادامه دارد...»

گفتنی است فایل صوتی برنامه "گفت وگوی سیاسی" که با اجرای محمدرضا عسگری روانه آنتن شد، از طریق وب سایت رادیو گفت وگو قابل دریافت است.