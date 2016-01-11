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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۳

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا خبر داد:

دستگیری ۱۱۹ قاچاقچی و کشف بیش از ۳ میلیون لیتر سوخت

دستگیری ۱۱۹ قاچاقچی و کشف بیش از ۳ میلیون لیتر سوخت

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ناجا از اجرای طرح سراسری کنترل مصرف کنندگان عمده خبر داد و گفت: ۱۱۹ قاچاقچی دستگیر و۳ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در این طرح کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ کارآگاه "مهدی قدمی" از اجرای طرح کنترل مصرف کنندگان عمده سوخت به مدت یک ماه خبر داد و گفت: به منظور تشدید مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت و برخورد قاطع با عناصر سودجو و فرصت طلب كه با به كارگیری شگردهای گوناگون و سوء استفاده ازخلاءهای نظارتی اقدام به تهیه، فروش و نگهداری سوخت از طریق سهمیه های اختصاص یافته به مصرف كنندگان عمده (شركت های تولیدی، صنعتی، كشاورزی، نیروگاه ها، جایگاه های عرضه سوخت و تانکرهای سوخت رسان) می کنند، سومین مرحله از طرح کنترل مصرف کنندگان عمده سوخت در سراسر کشور اجرا شد.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ناجا در ادامه افزود: در این طرح، ۵۹ دستگاه تانکرهای سوخت رسان بازرسی و ۵۰ شركت تولیدی، صنعتی و كشاورزی نیز بازدید و همچنین ۱۹ جایگاه عرضه سوخت متخلف شناسایی شدند.

به گفته وی این طرح، دستگیری ۱۱۹ نفرمتهم و کشف مقدار ۳.۴۴۸.۸۸۲ لیتر انواع فرآورده های نفتی را به دنبال داشت.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر استفاده از کلیه ظرفیت های استانی و اقدام هدفمند در اجرای این طرح ها تاکید کرد.

کد مطلب 3022018

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