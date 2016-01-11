به گزارش خبرنگار مهر، تنها تیم نظامی حاضر در این رقابت ها موفق به کسب ۲۹ امتیاز شد و در جایگاه دهم لیگ برترفوتسال جای گرفت. این در حالی است که مقاومتی ها در فصل گذشته و در اولین حضور خود در لیگ برتر موفق به جمع آوری ۲۸ امتیاز شده بودند و رتبه دوازدهم جدول برای آنها در پایان فصل رقم خورده بود.

تیم لیگ برتری فوتسال البرز در بخش های دیگر هم بهتر از سال اول حضورش عمل کرد به نحوی که این تیم در تعداد برد، گل زده و گل خورده حدنصاب بهتری را ثبت کرد و سیر صعودی داشت.

مقاومت البرز در فصل به پایان رسیده لیگ برتر فوتسال از مجموع ۲۵ بازی خود موفق به کسب ۸ پیروزی، ۵ تساوی و ۱۲ شکست شد و این در حالی است که این آمار در سال گذشته ۷ برد، ۶ تساوی و ۱۳ باخت ثبت شده است.

در بخش گلزنی نیز مقاومتی ها ۶۱ بار موفق به فتح دروازه حریفان شدند و ۷۰ بار هم از تیم های حریف گل دریافت کردند که در مقایسه با سال قبل رشد محسوسی را از خود نشان دهند. در مجموع با نگاهی به دومین حضور نماینده البرز در لیگ برتر فوتسال می توان نمره قبولی به این تیم و تلاشش داد.

مقاومت با ترکیبی از بازیکنان جوان و سرباز در تقابل با تیم هایی به میدان رفت که بیش از ۱۰ برابر آنها هزینه کرده بودند و کسب رتبه دهمی در دومین سال حضور در لیگ برتر فوتسال می تواند برای مدیران، کادرفنی و بازیکنان این تیم یک نتیجه قابل دفاع باشد.

تیمی جوان و با انگیزه را به لیگ برتر فرستادیم

مدیرعامل باشگاه مقاومت البرز به خبرنگار مهر گفت: نمایش خوبی در دومین تجربه حضورمان در لیگ برتر داشتیم و به نظرم عملکردمان در این فصل از لیگ برتر فوتسال قابل دفاع است.

محمد خالقی اظهار کرد: علیرغم همه محدودیت هایی که داشتیم تیمی جوان و با انگیزه را به لیگ برتر فرستادیم و همگان شاهد نمایش مطلوب این تیم بودند.

وی افزود: با جمعی جوان و بازیکنان کم تجربه لیگ را شروع کردیم اما خوشبختانه هرچه به جلوتر آمدیم نفرات ما آبدیده تر شدند و ماحصل آن کسب نتایج به مراتب بهتر از فصل گذشته بود.

مدیرعامل باشگاه مقاومت البرز با بیان اینکه بازیکنان این تیم تمام توان خود را برای موفقیت به کار بردند گفت: در کنار بازیکنان کادرفنی باشگاه نیز آنچه در توان داشت ارائه کرد.

خالقی در پایان افزود: مقاومت با نوع فوتسالی که بازی می کرد یکی از تیم های خوب و شایسته این فصل لیگ برتر بود و این موضوع مورد اعتراف تمام تیم های حاضر در لیگ برتر هم بود.