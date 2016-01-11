ملک محمد قربان پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پروژه پرتودهی گامای استان چهارمحال و بختیاری در تیرماه سال آینده به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: این پروژه مراحل پایانی ساخت خود را طی می‌کند.

وی گفت: این پروژه نقش مهمی در افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری دارد و زمینه فروش محصولات کشاورزی در فصل های مختلف سال را فراهم می کند که درآمد خوبی برای کشاورزان به ارمغان می آورد و ضایعات کشاورزی در این استان کاهش پیدا می کند.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی چهارمحال وبختیاری اظهار داشت: این پروژه هم اکنون در منطقه ویژه اقتصادی فرخ شهر در کنار جاده فرخ شهر - اصفهان در حال ساخت است.

قربان پور افزود: پروژه پرتودهی گامای استان چهارمحال و بختیاری هم اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و زمینه اشتغال بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر را به صورت مستقیم و غیر مسقیم فراهم می کند.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی چهارمحال وبختیاری با اشاره به اینکه اعتبار اجرایی این پروزه شامل اعتبارات ریالی و ارزی حدود ۳۰ میلیارد تومان است، تاکید کرد: با بهره برداری از این پروژه اشتغال قابل توجهی درحوزه کشاورزی ایجاد می شود.