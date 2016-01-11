به گزارش خبرنگار مهر، مراکز مشاوره دانشجویی آن دسته از دانشگاه‌هایی که برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری دانشجو می پذیرند و کارنامه سلامت را اجرا می کنند، ملزم شدند همزمان با این کارنامه پرسشنامه دینداری را نیز تکمیل کنند. این پرسشنامه به دانشجویان ارائه و از آنها خواسته می شود به سئوالات آن پاسخ دهند.

براساس مصوبات نشست مراکز مشاوره هزینه تکمیل کارنامه سلامت دانشجویان نیمسال دوم همچون دانشجویان نیمسال اول در اختیار دانشگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

طرح کارنامه سلامت روان و جسم دانشجویان ورودی جدید نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اجرا شد.

این طرح با هدف بررسی سطح سلامت روان و جسم دانشجویان ورودی جدید، برنامه ریزی جهت ارتقای سلامت آن‌ها و پیگیری دانشجویان در معرض خطر چند سالی است که توسط مرکز مشاوره دانشجویی انجام می شود.