طلب ۳۰ میلیارد تومانی شرکت آب و فاضلاب لرستان از مشترکان خود

حمید رضا کرموند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان طلب شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان از مشترکان اظهار داشت: در حال حاضر این شرکت بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان از مشترکان مختلف خود طلب دارد.

وی بیان داشت: این میزان طلب مربوط به مشترکان خانگی، تجاری، اداری، نظامی، آموزشی و دیگر کاربری ها است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان ادامه داد: در صورتی که این مطالبات ما از سوی مشترکان پرداخت شود به طور حتم خواهیم توانست خدمات مطلوب تر و بهتری را به مشترکان ارائه بدهیم.

کرموند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در برخی از شهرهای لرستان به خصوص شهرهای برف گیر کنتورهای آب و حتی لوله های شبکه دچار ترکیدگی می شود گفت: ما نمی توانیم این کنتور ها را با هزینه شرکت آب و فضلاب تعمیر کنیم و این هزینه را مشترکان باید پرداخت کنند.

وی بیان داشت: در این راستا برای جلوگیری از ایجاد خسارت به کنتورهای آب مردم باید نسبت به عایق بندی کنتورها اقدام کنند.